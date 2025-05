Teilen

Horb am Neckar ist eine kleine Stadt mit etwa 25.000 Einwohnern. Ganz in der Nähe befindet sich eine Großbaustelle für eine Autobrücke. Am Dienstag stürzte dort eine Arbeitsgondel in die Tiefe und riss drei Männer in den Tod. Die Anwohner von Horb können das nur schwer fassen.

Reaktionen der schockierten Anwohner nach tödlichem Arbeitsunfall Jede und jeder in Horb am Neckar (50 Kilometer südlich von Stuttgart) kennt die gigantische Baustelle: Der Bau einer vierspurigen Autobrücke übers Neckarthal, um den Verkehr in der Innenstadt von Horb zu entlasten. Nun wird es vielen von ihnen so gehen, dass sie beim Anblick der Riesen-Baustelle an die drei toten Männer denken müssen. Wir haben einige ihrer Reaktionen eingefangen: Es ist schrecklich, ganz schrecklich, obwohl man die Leute nicht gekannt hat. Wir haben uns schon eher auf die Brücke gefreut, wegen Verkehr und so. Ich glaube, dass das einen großen Einfluss auf die Zukunft haben wird und darauf, wie man mit dem Projekt jetzt umgeht. Feuerwehr, Polizei, Rettungswägen … Hier war Ausnahmezustand, es war beklemmend. Ich war total geschockt, das bleibt im Gedächtnis so etwas. Am Mittwochvormittag kamen viele Menschen zum Unglücksort und legten dort Kerzen und Blumen nieder. Schwerer Unfall bei der Neckartalbrücke: Das ist passiert Drei Männer zwischen 40 und 46 Jahren sind am Dienstag in eine Transportgondel gestiegen, um auf der Baustelle der Neckartalbrücke nach oben auf einem Brückenpfeiler befördert zu werden. Dann stürzte die Gondel aus großer Höhe ab, wie es hieß. Die Gondel hing mit einem Stahlseil befestigt an einem Kran – das Seil ist dann gerissen. Warum es dazu kam, muss jetzt von Polizei, Staatsanwaltschaft und einem Gutachter geklärt werden. Das ganze Gespräch mit SWR3 Reporterin Mia Zundel zu diesem schrecklichen Unfall⬇️ Nachrichten 21.5.2025 SWR3 Reporterin Mia Zundel zu tödlichem Arbeitsunfall in Horb Dauer 2:18 min SWR3 Reporterin Mia Zundel im Gespräch zu tödlichem Arbeitsunfall in Horb. Horb: Das steckt hinter der Brückenbaustelle In Horb entsteht gerade eine große Hochbrücke über dem Neckartal. Sie ist Teil der Ortsumfahrung, die seit 2018 gebaut wird. 2028 soll der Verkehr auf der Brücke freigegeben werden. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe soll die Brücke 2.100 Meter lang werden und bis zu 90 Meter hoch sein. Die Verkehrsfreigabe war demnach bis voraussichtlich 2028 geplant. So sieht die Baustelle aus: Horb: Bei der Brückenbaustelle der Neckartalbrücke mit drei toten Bauarbeitern nach einem Unfall läuft die Ursachensuche. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat Bei unseren Kolleginnen und Kollegen von SWR Aktuell bekommt ihr noch mehr Infos zu diesem Thema und Videos von vor Ort: Horb Baustelle bleibt mehrere Tage geschlossen Drei Tote bei Unfall an Brückenbaustelle in Horb: Gondelseil gerissen Auf der Großbaustelle an der Hochbrücke in Horb sind am Dienstag drei Bauarbeiter gestorben. Sie stürzten mit einer Gondel in die Tiefe. Jetzt ist klar: Das Seil ist gerissen.