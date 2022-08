Als sie die Hornissen mit Stöcken ärgerten, schalteten die Tiere in den Angriffsmodus und attackierten sogar ein Feuerwehrauto. Eine Frau musste anschließend ins Krankenhaus.

In der „Biene Maja“ werden Hornissen als gefräßige Oberschurken des Insektenreichs dargestellt. Menschen gegenüber sind die Jäger, die vor allem von anderen Insekten leben, normalerweise friedlich, defensiv und scheu. Normalerweise!

Bei Bad Urach in der Nähe des Uracher Wasserfalls haben Kinder am Sonntagmittag mit Stöcken auf einen Baum eingeschlagen, in dem Hornissen ihr Nest hatten. So erzählte es am Mittwoch der Bad Uracher Feuerwehrkommandant Wolfgang Dörner in SWR4 BW:

Hornissen greifen erst die nächste Wanderergruppe an

Es traf nicht die Kinder: Die alarmierten Hornissen stürzten sich auf eine nachfolgende Gruppe von Wanderern. Zehn der Leute wurden gestochen – eine Frau sogar in den Hals. Sie klagte anschließend über starke Schmerzen und Atemprobleme und kam in ein Krankenhaus.

„Das sind normalerweise friedliche Insekten. Aber wenn ihr Nest angegriffen wird, verteidigen sie es bis aufs Blut“ , erklärt Dörner.

„Ich war froh, dass die Fenster zu sind“

Zuletzt gingen die gereizten Tiere sogar auf das Feuerwehrauto los: „Da wird es einem kurz anders. Ich war froh, dass die Fenster zu sind“ , so der Feuerwehrkommandant.

Da sich das Nest unmittelbar neben dem Wanderweg befindet, hat die Feuerwehr den Weg vorerst gesperrt – zum Schutz der Wanderer und der Hornissen, die unter Naturschutz stehen. Wann der Weg wieder begehbar ist, steht noch nicht fest.

Giftiger als ein Wespenstich ist der von Hornissen übrigens tatsächlich nicht. Selbst viele Hornissenstiche auf einmal sind für die meisten Menschen nicht lebensgefährlich, sofern sie keine Allergiker sind. Sie schmerzen allerdings mehr als Wespenstiche wegen des größeren Stachels.