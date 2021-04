Hoßkirch: Traktor kracht in Haus – Besitzer fast überrollt

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

So viel Glück muss man bei so viel Pech erstmal haben: Ein Hausbesitzer hat jetzt ein kaputtes Haus, ein Landwirt einen kaputten Traktor – doch alle sind am Leben und fast gesund.