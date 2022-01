Die Hündin Dschutti wurde drei Tage von ihrer Familie verzweifelt gesucht. Nach einem Verkehrsunfall war sie in Panik weggelaufen. In SWR3 erzählt Dschuttis Frauchen, wie sie Tage und Nächte im Wald gesucht haben.

Am Donnerstag vergangene Woche war die Hündin Dschutti, eine Rhodesian Ridgeback, mit ihrer Besitzerin Melanie Anwar im Auto unterwegs. Sie hatten einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A4 bei Bad Hersfeld – und Dschutti rannte in Panik weg. Ein weiterer Hund war von Autos angefahren worden und noch auf der Autobahn gestorben. Dann, drei Tage nach dem Unfall meldete sich ein Autofahrer, der im Stau stand und an der Mittelleitplanke das Köpfchen eines Hundes gesehen hatte. Es war Dschutti, aber schwerverletzt.

+++ Einsatzmeldung 004/2022 +++ 📟 H1 - Amtshilfe Polizei/Ausleuchten Einsatzstelle 🕰 02.01. 16:54 Uhr 🧭 BAB 4, Ri. Bad...Posted by Freiwillige Feuerwehr Bad Hersfeld on Sunday, January 2, 2022

Wie geht es ihr jetzt? In SWR3 erzählt Frauchen Melanie, dass die Hündin zwei Tage auf der Intensivstation verbracht habe und Dienstagnachmittag operiert wurde. Und jetzt alle hoffen, dass alles gut wird:

Wenn sie die Narkose und die Operation gut verträgt, kriegt sie Mittwoch die zweite Operation. Und dann müssen wir vier Wochen warten und gucken, ob sich der Knochen infiziert hat oder nicht. Wenn der Knochen sich infiziert hat, dann wird sie es nicht schaffen.

So hatte Melanie auf Facebook gesucht:

Posted by Melanie Anwar on Sunday, January 2, 2022

Silvester hat die Familie im Wald mit Suchen verbracht

Aber: Die Familie war nicht alleine. Melanie erzählt in SWR3, dass sich ganz viele Tierschutzvereine zusammengetan hatten, und die Suche koordinierten. Zusammen suchten sie die Region rund um das Autobahnstück ab, an dem die Hündin weggelaufen war. Mit Suppe sollte Dschutti gelockt werden. Die Helfer kochten also literweise Suppe, die dann stundenlang entlang einer Fährte verschüttet wurde.

Also unsere Aufgabe bestand darin, Tag und Nacht durch den Wald zu laufen und diese Suppe zu verschütten.

Sehr emotional sei dann der Augenblick gewesen, als der Anruf der Polizei kam, man habe den Hund gefunden: Melanie erzählt, dass sie ihren jüngeren Sohn Kilian gefragt habe, „ob er denn meine, dass wir Dschutti finden. Und Kilian hat gesagt: Ja! Er war komplett überzeugt. Und in dem Moment hat das Telefon geklingelt.“

Wo hat man das verletzte Tier gefunden?

Der Hund lag wohl zwei Tage verletzt in der Mittelleitplanke, sagte Melanie. Ein Autofahrer im Stau hatte das Tier gesehen, die Feuerwehr sperrte daraufhin die Fahrbahn und barg die Hündin.

Hoffentlich geht ihr bald wieder so gut wie auf diesen Bildern vor dem Unfall!