Der Jagdterrier Pablo verschwindet auf einer Raststätte in Italien. Seine verzweifelten Besitzer warten eine Nacht auf ihn, geben dann aber auf und melden den Hund als vermisst.

Der zweijährige Hund Pablo und seine Familie leben in Nîmes, Südfrankreich. Jetzt aber war er mit Herrchen und Frauchen im Wohnmobil unterwegs in den Urlaub nach Italien. Dort legten seine Besitzer nach 380 Kilometern einen Zwischenstopp auf einer Raststätte in Frankreich ein. Vom Wohnmobil aus erkundete Pablo die Umgebung, kehrte aber anders als üblich nicht zurück.

Seine Familie wartete eine Nacht an der Raststätte auf ihn

Stundenlang warteten Frauchen und Herrchen vergeblich und meldeten Pablo am nächsten Tag vor der Weiterfahrt zu Verwandten beim Bürgermeisteramt als vermisst, erzählten sie dem französischen Sender „France bleu“. Einige Tage später dann erhielten sie von Bekannten, die daheim in der Nähe des südfranzösischen Nîmes ein Auge auf das Haus der verreisten Familie warfen, plötzlich das Foto eines Hundes. Eines Hundes, der dort in Nîmes rumlief.

Darauf habe ich Pablo erkannt, ich konnte es nicht glauben, es war ein echter Glücksmoment.

🐶Pablo, un chien de 2ans, s'est égaré la semaine dernière sur le lieux de vacances de ses maîtres en Savoie. Il a au final parcouru 380km entre la Savoie et le Gard pour rentrer chez lui, au grand soulagement de ses maîtres qui lui ont depuis acheté un collier GPS. (@francebleu) https://t.co/BxlVb1qikf

Der Hund lief so weit wie von Koblenz nach Konstanz

Bei dem Hund handelte es sich tatsächlich um Pablo – abgemagert, aber sehr lebendig. „Wir haben uns sofort entschlossen, nach Hause zu fahren“ , sagte Herrchen Roger. Anschließend kauften sie ein GPS-Halsband, damit ihnen Pablo nicht noch einmal verloren geht.

Obama trauert um seinen Hund: „Er war mehr, als wir je erwartet hatten“