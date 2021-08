Hurrikan „Ida“ ist riesig – und gefährlich, da sind sich die Meteorologen einig. Jetzt ist er über die US-Küste hinweggefegt. Eine Million Menschen sind derzeit ohne Strom. Und der Mississippi floss im Mündungsgebiet stundenlang rückwärts.

Hurrikan „Ida“ ist da: Mit riesiger Kraft ist er auf die Küsten von Louisiana getroffen – genau 16 Jahre nach der Ankunft des Monstersturms „Katrina“. Die erste „Attacke“ traf Port Fourchon südwestlich von New Orleans. Der Wirbelsturm erreichte den Ort mit rund 240 Kilometern pro Stunde, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) erklärte. Das Twitter-Video zeigt, wie sich „Ida“ vor Ort darstellt:

Port Fourchon #Louisiana #LouisianaStrong #HurricaneIda https://t.co/gVTMXHZDmd

Video zeigt, wie Hurrikan „Ida“ den Wasserstand hochschnellen lässt

Viel ist noch nicht bekannt, doch um Port Fourchon soll der Sturm bereits so heftig gewütet haben, dass die Gegend zunächst überhaupt nicht zu erreichen war. Auch weiter im Inland stehen Häuser unter Wasser. Straßen wurden überflutet, der Strom viel stellenweise aus und Dächer flogen durch die Luft. Nahe New Orleans wurde ein Mensch von einem umstürzenden Baum erschlagen. Noch ist das Ausmaß der Schäden allerdings kaum bekannt.

Das folgende Vorher-Nacher-Video auf Twitter zeigt den Ort Delacroix, südöstlich von New Orleans – die Aufnahmen sind jeweils im Abstand von nur einer Stunde entstanden:

Before and after security camera footage from Fire Station #12 in Delacroix within a 1 hour time span. #idahurricane #HurricaneIda #Hurricane #Category4 https://t.co/9PL8V9KySA

Mississippi fließt im Mündungsgebiet drei Stunden rückwärts

„Ida“ verursachte an einigen Teilen der Küste eine meterhohe Sturmflut. Wie US-Medien berichteten, war die Wucht des ankommenden Wassers so stark, dass der Mississippi im Süden von New Orleans Messungen zufolge rund drei Stunden flussaufwärts floß – in nördlicher Richtung, statt in südlicher.

Goodmorning omg the Mississippi river is flowing BACKWARDS. My son lives in Algiers Point, where it is at its deepest -- 20 feet!! And. it. is. flowing. backwards. #lawx #mswx #ida https://t.co/u9UgnZk03I

Hier kämpft sich ein Alligator durch den aufgewühlten Fluss:

Wow! That’s an #Alligator in the #Mississippi trying to keep its head above water. #hurricaneIda @CBSMiami https://t.co/6nH0BYwNqw

Helfer können erst am Montag in am schlimmsten betroffene Hurrikan-Gebiete

Louisianas Gouverneur John Bel Edwards teilte mit, erst ab Montagmorgen könnten Helfer in die am schlimmsten betroffenen Gebiete vordringen. So lange „Ida“ noch über den küstennahen Gebieten tobe, sei es für Einsätze der Helfer zu gefährlich.

Der Sturm, so wird erwartet, sollte dann auch nachlassen. Er hat sich auf seinem Weg ins Inland bereits von der Stufe vier auf zwei abgeschwächt. Insgesamt gibt es fünf Stufen.

Ganz New Orleans wegen „Ida“ ohne Strom

Nur kurz nach dem Auftreffen von „Ida“ an der Küste wütete der Wind noch so heftig, dass nach und nach nicht nur in ganz New Orleans, sondern auch in anderen Gebieten Louisianas der Strom ausfiel.

Insgesamt sollen mehr als eine Million Kunden ohne Strom sein. Dazu die Karte der Sicherheitsbehörde NOLA aus den ersten Stunden des Sturms:

Widespread power outages across New Orleans. Conserve battery on your devices. Check https://t.co/8qMyEyN34Q for up-to-date maps. #Ida https://t.co/VLVkW4n9H5

Am späten Abend, hieß es, in der 400.000-Einwohner-Stadt New Orleans gebe es nur noch vereinzelt Haushalte die Strom hätten. Die Zahl der Haushalte ohne Elektrizität steige jedoch „minütlich“.

Warnungen vor „Ida“: „katastrophal“, „lebensgefährlich“, „historisch“

Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) hatte bereits das ganze Wochenende über vor meterhohen Sturmfluten und Überschwemmungen gewarnt. Der Sturm werde historische Ausmaße haben, hieß es: „Ida“ sei beim Auftreffen auf Louisiana einer der stärksten Stürme seit 1850.

Der Staat und die Stadt New Orleans müssten mit heftigem Regen, einer „lebensgefährlichen Sturmflut“ , katastrophalen Windböen und lang anhaltenden Stromausfällen rechnen.

Die Folge der Warnungen: Wegen Tausender fliehender Anwohner aus den Küstengebieten waren die Autobahnen ins Landesinnere und in die Nachbarstaaten seit Samstag völlig überfüllt. Benzin war teilweise kaum noch zu bekommen.

„Ida“ trifft nicht mehr auf das selbe New Orleans wie „Katrina“

„Ida“ traf in Louisiana auf den Tag genau 16 Jahre nach der Ankunft des verheerenden Hurrikans „Katrina“ auf Land – und soll noch stärker sein. „Katrina“ hatte in und um New Orleans katastrophale Schäden und Überschwemmungen verursacht. Damals kamen rund 1.800 Menschen ums Leben.

Seither wurden in der Region allerdings Milliarden in den Hochwasserschutz investiert. New Orleans ist daher inzwischen besser vor Überschwemmungen geschützt.

Just terrible. And on the 16th anniversary of #Katrina. Why!? Prayers for everyone in #IDA’s path. https://t.co/g9ThymyTGj

Krankenhäuser zuvor schon überfüllt – mit Corona-Patienten

Viele Krankenhäuser in der Region hatten in den vergangenen Tagen nicht evakuiert werden können, weil sie mit Corona-Patienten überfüllt sind. Auch in Kliniken der benachbarten Bundesstaaten ist kaum noch Platz für Patienten.

Wir haben keinen Platz, an den wir diese Patienten bringen könnten. Nicht im Staat, nicht außerhalb des Staats.

Um Notunterkünfte für Evakuierte nicht zu neuen Hotspots für eine Verbreitung des Coronavirus zu machen, bemühten sich die Behörden, für so viele Menschen wie möglich Hotelzimmer zu finden.

Vital: If you live in SE Louisiana and you think you've rode out the strongest of storms - you haven't. #Ida will be the most intense hurricane you have ever experienced (stronger winds than Katrina). Like a huge tornado. Take every precaution to protect your life and family now. https://t.co/bSj8jcxkMh

US-Präsident Joe Biden sagte unterdessen Hilfe zu und versprach, Rettungshelfer, Trinkwasser, Lebensmittel und Generatoren in die Region zu schicken.