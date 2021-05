Die Bundesregierung bekräftigt nach dem Impfgipfel, dass bis Ende des Sommers jeder Deutsche ein Impfangebot bekommen solle – auch Jugendliche. Es hängt nur noch von der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde ab.

Die Bundesregierung erwartet, dass die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) für den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder von 12 bis 16 Jahren bald erfolgen könnte. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern. Man habe außerdem aus der Europäischen Kommission gehört, dass auch Moderna einen solchen Antrag stellen werde.

Die EMA will am Freitag beraten. Wenn es eine EMA-Zulassung gebe, werde es auch in absehbarer Zeit eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) geben. Das habe der Chef der Stiko beim Impfgipfel deutlich gemacht. Die Kinder und Jugendlichen könnten sich dann ab 7. Juni um einen Termin bemühen. Dann wird die Impfpriorisierung aufgehoben.

Schulbetrieb unabhängig von Impfungen

Ein sicherer Schulbetrieb werde auch in Zukunft völlig unabhängig davon sein, ob ein Kind geimpft ist oder nicht, betonte die Kanzlerin. Das gelte auch für Fahrten in den Urlaub, sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland, wo auch Tests ausreichen würden.

Wir bekräftigen noch einmal unsere Aussage vom Impfgipfel am 11. Februar, dass bis zum Ende des Sommers jedem Bürger und jeder Bürgerin ein Impfangebot gemacht wird. Das schließt auch diejenigen ein, die jetzt zusätzlich wahrscheinlich einbezogen werden können, nämlich die 12- bis 16-jährigen Kinder.

Die gemeinsame Impfkampagne von Bund und Ländern hat laut Merkel an Fahrt aufgenommen: 35 Millionen Deutsche, also 41,5 Prozent der Bevölkerung, seien mindestens einmal geimpft. 13 Millionen, also 15,7 Prozent, seien vollständig geimpft.

Die Impfpriorisierung für Ältere und Vorerkrankte habe zudem zu einer deutlichen Reduzierung schwerer Erkrankungen geführt.

Wie viel Impfstoff wird geliefert?

Aus Unterlagen des Bundesgesundheitsministeriums geht hervor, dass im kommenden Monat in Deutschland voraussichtlich mehr als 31 Millionen Corona-Impfdosen ausgeliefert werden. Voraussichtlich knapp 6,4 Millionen Impfdosen wolle der Bund den Ländern für die Impfung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte, dass auch wenn Kinder und Jugendliche geimpft werden können, trotzdem insgesamt nicht mehr Impfstoff verfügbar sei.

Diskussion über Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche

Sowohl Biontech/Pfizer als auch Moderna lieferten sehr zuverlässig und würden ihre Liefermengen einhalten, teilte Merkel mit. Allein bei Johnson und Johnson lägen noch beträchtliche Mengen Impfstoffdosen in den USA, da diese noch von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA geprüft werden müssten.

Impfzertifikat in digitaler Form

Für ein digitales Impfzertifikat lägen jetzt die rechtlichen Regelungen vor, so Merkel. Man werde es als unabhängige App oder eingebettet in die Corona-Warn-App anbieten. Das könne jeder selbst wählen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gehe davon aus, dass die Angebote bis Ende Juni, Anfang Juli zur Verfügung gestellt werden können. Die rechtlichen und technischen Voraussetzungen seien getroffen worden und erste Tests liefen schon, teilte Merkel mit.