Eine Impfangebot für alle bis Ende des Sommers – das sei auch mit den drei bislang zugelassenen Impfstoffen möglich, so Kanzlerin Merkel. Nach dem „Impfgipfel“ versprach sie zudem einen „nationalen Impfplan“ – bei dem vieles vage bleibt.

Trotz der Lieferengpässe bei den Impfstoffen gegen das Coronavirus hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Zusage fest, bis zum Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot machen zu können. Die „Aussage, dass wir bis Ende des dritten Quartals jedem Bürger ein Impfangebot machen können“, könne „aufrecht erhalten werden“, sagte Merkel nach den Spitzenberatungen von Bund, Ländern und Pharmaindustrie.

Diese Zusage gelte selbst dann, wenn die beiden Pharmahersteller Johnson & Johnson sowie Curevac anders als erwartet keine Zulassung für die von ihnen entwickelten Impfstoffe bekommen, sagte Merkel. Um die Impfungen besser planen zu können, wollten Bund und Länder nun einen „nationalen Impfplan“ aufstellen, kündigte sie an.

Wie genau dieser Impfplan zustande kommen und wie er aussehen soll, ist noch nicht klar. Merkel sagte, Ziel sei es, „mehr Sicherheit zu geben, wie das Einladungsmanagement für die Menschen erfolgen kann“.

Zu wenig Corona-Impfstoff? Darum geht es im Impfstreit

Söder appelliert an Geduld der Bevölkerung

Angesichts der Knappheit der Corona-Impfstoffe hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an die Geduld der Bevölkerung appelliert. Das kommende halbe Jahr werde „für die Geduld der Menschen nochmal eine echte Herausforderung“, sagte Söder nach dem Impfgipfel. Er räumte ein, dass Deutschland bei den Impfungen hinter andere Länder zurückgefallen sei: „Wir werden den Rückstand gegenüber den anderen nicht aufholen, aber wir können deutlich besser werden.“

Söder begrüßte es, dass die Spitzenrunde die Aufstellung eines „nationalen Impfplans“ beschlossen hat. Der Plan werde eine „gemeinsame Plattform" darstellen, die für "so viel Planbarkeit wie möglich“ sorgen solle.

Curevac und Bayer wollen auch Corona-Impfstoff liefern

Vor dem Impfgipfel gab es positive Signale aus der Pharmaindustrie. So kündigte der Impfstoff-Hersteller Biontech für das zweite Quartal die Lieferung von zusätzlichen 75 Millionen Impfdosen an die EU an.

Neu in die Impfstoff-Produktion will der Bayer-Konzern einsteigen und das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac bei der Herstellung seines Impfstoffes unterstützen.

Corona-Impfungen – das ist der aktuelle Stand in Deutschland

In Deutschland werden jeden Tag knapp 100.000 Menschen geimpft. Insgesamt haben sich bislang rund 2,4 Millionen Menschen gegen Corona impfen lassen, eine halbe Million davon haben inzwischen ihren vollen Impfschutz.

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Warum unterscheiden sich die Impfzahlen?

Bis Ende März wollen die Impfstoffhersteller mehrere Millionen neue Dosen liefern. Bei Astrazeneca sind es rund sieben Millionen, Biontech plant ca. elf Millionen und Moderna will zwei Millionen liefern. Das wären insgesamt 20 Millionen. Da jeder Mensch zwei Dosen braucht, hätten wir dann – vorausgesetzt diese Dosen kommen bis Ende März auch tatsächlich – Impfstoff für zehn Millionen Menschen.