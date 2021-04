Der Ethikrat empfiehlt sie, der Städte- und Gemeindebund fordert sie und die Bundesregierung hat angeblich bereits ein entsprechendes Papier vorbereitet: Lockerungen für Geimpfte und Genesene könnten nur noch eine Frage der Zeit sein.

Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, kann auf Lockerungen von Beschränkungen hoffen: „ Wenn wissenschaftlich hinreichend belegt “ sei, dass bestimmte Personengruppen nicht (mehr) ansteckend seien oder ein geringes Restrisiko einer Weiterübertragung bestehe, dann seien viele Schutzmaßnahmen nicht mehr erforderlich und angemessen, heißt es in einem innerhalb der Bundesregierung abgestimmten Eckpunktepapier.

Es liegt mehreren Medien vor und dient als Vorbereitung für den am Montag geplanten Impfgipfel von Bund und Ländern. Offenbar rennt sie damit bei vielen offene Türen ein:

Nachrichten 25.4.2021 Ramelow: Lockerungen womöglich schon ab Mittwoch Dauer 0:30 min

Immer mehr fordern Lockerungen für Menschen mit Corona-Schutzimpfung

Das empfahl am Sonntag auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, im Berliner Tagesspiegel. Voraussetzung sei aber, dass Geimpfte das Virus nicht mehr weitergäben - darauf gebe es Hinweise. Buyx sprach sich außerdem dafür aus, auch weiterhin Masken zu tragen und Abstand zu halten.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, fordert gegenüber der der Funke Mediengruppe: „ Wir brauchen jetzt eine klare Vorgabe, dass Personen, die beide Impfungen erhalten haben (...) von bestimmten Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes ausgenommen werden .“

EU-Kommissar erwartet Herdenimmunität bis Mitte Juli

Keine Corona-Teste, keine Quarantäne

Dies bedeute beispielsweise, dass Geimpfte, etwa um Einkaufen zu können, kein Testverfahren durchlaufen müssten oder bei der Einreise aus dem Ausland keine Quarantänepflicht bestehe. Zur Kontrollierbarkeit solle " zügig der digitale Impfausweis etabliert werden ", fordert Landsberg.

Keine Erleichterungen für Geimpfte bei Einreisen aus Corona-Variantengebieten

Laut dem Papier der Bundesregierung sollen für Einreiseregelungen sowie den Zugang zu Läden und bestimmten Dienstleistungen Geimpften und Genesenen dieselben Ausnahmen eingeräumt werden, die bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 für negativ auf das Coronavirus Getestete gelten. Bei Einreisen aus sogenannten Virusvariantengebieten soll es jedoch keine Erleichterungen geben.

Bislang rund 7 Prozent vollständig gegen Coronavirus geimpft

Wann ein Entwurf für eine entsprechende Rechtsverordnung vom Kabinett verabschiedet wird, steht noch nicht fest. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder das Abstandsgebot würden aber auch dann für Geimpfte, Genesene und Getestete noch für einen längeren Zeitraum gelten. Ein Anspruch auf die Öffnung bestimmter Einrichtungen - etwa Museen oder Schwimmbäder - ergibt sich laut Bundesregierung aus den für Geimpfte und Genesene festzulegenden Ausnahmen aber nicht.

Mit Stand Samstagvormittag sind rund 7 Prozent der Einwohner in Deutschland vollständig geimpft. Das waren rund 5,86 Millionen Menschen. Fast 19 Millionen Menschen oder 22,8 Prozent der Bevölkerung haben eine erste Impfung erhalten, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Fast 2,9 Millionen Menschen sind laut RKI von einer Covid-19-Erkrankung genesen.

Ärzte und Söder fordern Aufhebung von Corona-Impfpriorisierung

Bereits seit Samstag greift in Deutschland eine bundesweite Notbremse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dazu gehören auch Ausgangsbeschränkungen. Wenn die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche an jeweils drei Tagen am Stück über 100 liegt, dürfen Menschen von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr die Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen. Nur Spazierengehen und Joggen sind bis Mitternacht erlaubt. Es gibt aber Ausnahmen wie die Pflege von Angehörigen, Notfälle oder berufliche Notwendigkeiten.

Auch die Aufhebung der Impfpriorisierung wird immer häufiger gefordert – darunter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und von den niedergelassenen Ärzten. Bislang läuft die Impfung noch nach dem ursprünglichen Plan.