Impfpflicht: Kita in NRW nimmt nur noch geimpfte Kinder

In Nordrhein-Westfalen hat ein privater Kita-Träger die Impfpflicht eingeführt. In der Einrichtung in Essen werden nur noch altersgemäß geimpfte Kinder aufgenommen. Hintergrund ist die zuletzt gestiegene Zahl der gemeldeten Masernerkrankungen.