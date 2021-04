Die Impfungen gegen das Coronavirus sind in Pflegeheimen schon gestartet. Alle anderen Menschen im Südwesten Deutschlands müssen sich zum gegebenen Zeitpunkt zu einer Impfung im Impfzentrum anmelden. Aber auch hier gibt es regionale Unterschiede.

Seit dem 27. Dezember werden in Deutschland Menschen gegen das Coronavirus geimpft – zunächst sind dafür bundesweit mobile Teams unterwegs, um die Patienten und das Personal in Pflegeheimen und Krankenhäusern zu impfen.

Menschen mit „höchster Prio“ kommen zuerst

Im Januar sollen dann auch die insgesamt 440 großen Impfzentren öffnen, in denen sich zunächst Menschen immunisieren lassen können, die laut der Verordnung der Bundesregierung zur Gruppe mit „höchster Priorität“ zählen. Dazu zählen:

Menschen ab 80 Jahren

Menschen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder gepflegt werden oder tätig sind

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen.

Terminvergabe unterscheidet sich in Bundesländern

Wer zu dieser Gruppe gehört, kann einen Termin in einem Impfzentrum machen – sofern er oder sie nicht durch mobile Teams bei der Arbeit geimpft wird. Wo wer Termine vereinbaren kann, ist vom Bundesland abhängig, in dem die Betreffenden leben. Hier ein Überblick für SWR3Land.

📍 Baden-Württemberg

Menschen, die in Baden-Württemberg leben, können sich schon für eine Impfung anmelden. Wer sich nicht sicher ist, ob er oder sie schon in der ersten Gruppe dabei ist, soll sich mit dem Hausarzt in Verbindung setzen – das empfiehlt die baden-württembergische Regierung auf ihrer Webseite. Dort ist auch aufgeführt, wo es überall Impfzentren in Baden-Württemberg geben wird. Die Anmeldung zur Impfung selbst erfolgt dann wahlweise über die Telefonnummer 116 117 oder im Internet.

Aber Achtung: Versuche des SWR zeigten allerdings, dass es derzeit technische Probleme gibt. So waren nicht alle Impfzentren online erreichbar, die Telefonnummer 116117 war zeitweise überlastet. Nach Angaben eines Mitarbeiters kann zudem ein zweiter Impftermin nicht eingetragen werden, weil die Kalender noch nicht so weit planbar seien. Dies soll in etwa einer Woche behoben sein.

📍 Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind bisher keine Anmeldungen zur Impfung möglich. Die Terminvergabe beginnt erst am 4. Januar. Impfberechtigte können sich dann an die Telefonnummer 0800- 575 81 00 wenden oder im Internet einen Termin vereinbaren.

📍 Hessen

Auch in Hessen ist bislang noch keine Anmeldung zur Impfung möglich. Die Landesregierung will aber rechtzeitig darüber informieren, auf welchem Weg Impfberechtigte einen Termin vereinbaren können. Bei allgemeinen Fragen zum Thema Corona-Pandemie steht das Service-Personal der Landesregierung unter der Telefonnummer 0800- 555 46 66 zur Verfügung.

📍 Nordrhein-Westfalen

Bislang sind in Nordrhein-Westfalen nur mobile Impfteams unterwegs, die vor allem Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen immunisieren. Für alle anderen ist noch keine Anmeldung zur Impfung möglich. Wenn es soweit ist, sollen Terminvergaben wahlweise im Internet, in einer App oder telefonisch möglich sein. Updates dazu gibt es auf der Webseite des Gesundheitsministeriums des Landes.

📍 Saarland

Auch im Saarland können sich Impfberechtigte der ersten Gruppen bereits zur Impfung anmelden. Auch hier geht das entweder online oder unter den Telefonnummern 0681- 501 44 22 oder 0800- 999 15 99.