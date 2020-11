Ein fünfjähriger Junge hat Italiens Ministerpräsidenten Giuseppe Conte einen Brief geschrieben. Darin fleht er ihn an, dem Weihnachtsmann trotz der Pandemie nicht zu verbieten, zu den Kindern zu reisen. Und Conte hat geantwortet.

Tommaso, ein fünf Jahre alte Junge aus Italien, hatte Angst, dass „Babbo Natale“ – so heißt der Weihnachtsmann in Italien – wegen Corona dieses Jahr keine Geschenke verteilen kann. Schließlich gibt es wegen der Pandemie in Italien besonders harte Reisebeschränkungen.

Also schrieb der kleine Junge einen Brief an Italiens Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Darin bat er ihn, den Weihnachtsmann trotz Corona zu den Kindern auf der ganzen Welt reisen zu lassen. Conte antwortete dem Jungen – und versicherte ihm, dass ihn der Weihnachtsmann auf jeden Fall besuchen komme. Den Brief hat er auf seinem Facebook-Account veröffentlicht.

Qualche giorno fa ho ricevuto questa lettera da parte di Tommaso, un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno, il quale mi ha...Posted by Giuseppe Conte on Thursday, November 12, 2020 Giuseppe Conte, Facebook

Milch und Desinfektionsmittel für den Weihnachtsmann

In seinem Brief an Tommaso schrieb Conte, dass der Weihnachtsmann eine Sondergenehmigung hätte, mit der er durch die ganze Welt reisen dürfte. Außerdem werde „Babbo Natale“ immer eine Atemschutzmaske tragen und die Abstandsregeln einhalten – ein ganz vorbildlicher Weihnachtsmann also. Der italienische Ministerpräsident schlug dem kleinen Jungen dann noch vor, eine Flasche mit Desinfektionsmittel unter den Weihnachtsbaum zu stellen – zusammen mit warmer Milch und Keksen. Dann könne der Weihnachtsmann nämlich zu anderen Kindern weiterreisen, ohne sie zu gefährden.

Weihnachtswunsch: Corona soll verschwinden

Conte versicherte dem Jungen auch, dass der Weihnachtsmann schon längst wisse, dass er und alle anderen Kinder in Italien brav waren und sich während der Pandemie toll verhalten hätten. Bestimmt würde sich Tommaso vom Weihnachtsmann ja auch wünschen, dass Corona verschwinden würde – dann könnte er bald wieder unbeschwert mit seinen Freunden spielen.

Ein frommer Wunsch des Ministerpräsidenten – in Italien breitet sich das neuartige Coronavirus seit einigen Wochen wieder stark aus. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in dem Land mehr als eine Million Menschen damit angesteckt.