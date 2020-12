In Indonesien krachte ein Meteorit durch das Dach eines Sargbauers. Der staunte nicht schlecht – und verdiente gut an dem umgerechnet etwas mehr als 1,5 Millionen Euro wertvollen Gestein.

Josua Hutagalung aus Kolang, einer Stadt in Indonesien, ist ein echter Glückspilz. Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, krachte im August ein Meteorit durch das Dach über seiner Veranda. Josua sei gerade dabei gewesen, vor seinem Haus einen Sarg zu bauen, als der Stein, der fast so groß wie ein Fußball ist, auf seinem Grundstück aufschlug.

Vom Sargbauer zum Millionär

Josua dürfte am Anfang wohl nicht klar gewesen sein, wie wertvoll das Weltraumgestein tatsächlich ist. Für die Bergung und Einschätzung des Meteoriten wurde der amerikanische Experte für Weltraumgestein, Jared Collins, zu Josua geschickt. Collins habe so viel Geld mitgenommen, wie er nur auftreiben konnte, um Josua den Meteorit abzukaufen. Außerdem sei er zunächst im Zwiespalt gewesen: Solle er den wertvollen Meteoriten für sich selbst oder im Dienst der Wissenschaft kaufen?

Schließlich habe Collins das wertvolle Stück nach Amerika verschickt. Dort habe ein Sammler den Meteoriten gekauft, der es jetzt in flüssigem Stickstoff im Zentrum für Meteoritenstudien an der Arizona State University lagern lässt. Insgesamt sei der Meteorit etwas mehr als 1,5 Millionen Euro wert – genug also, damit Josua nicht mehr als Sargbauer arbeiten müsste. Außerdem habe er Großes vor: „Ich wollte auch immer eine Tochter und ich hoffe, es ist ein Zeichen, dass ich nun genügend Glück besitze, um eine zu haben“, erklärte er. Eine Kirche für seine Gemeinschaft wolle er auch bauen lassen.

Einer der bedeutendsten Meteoritenfunde aller Zeiten

Der Meteorit soll Experten zufolge 4,5 Milliarden Jahre alt und einer der bedeutendsten Meteoritenfunde aller Zeiten sein. Was ihn außerdem so wertvoll mache: Der Meteorit wird als CM1/2 kohlenstoffhaltiger Chondrit klassifiziert, eine äußerst seltene Meteoriten-Sorte. Diese könnte Elemente enthalten, die Hinweise auf den Ursprung des Lebens geben, glauben Wissenschaftler. Der Meteoritenfund in Indonesien lohnt sich also sowohl für Josua als auch die Wissenschaft.