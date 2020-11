Die Regierung hat viele Corona-Maßnahmen per Verordnung erlassen – nicht demokratisch genug, kritisieren viele. Jetzt soll eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes im Schnellverfahren durch Bundestag, Bundesrat und Bundespräsidialamt. Aber auch das ist vielen nicht recht. Wir erklären, worum es geht.

Ziel der Änderung ist es vor allem, bislang von der Regierung nur per Verordnung erlassene Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung im Bundesinfektionsschutzgesetz zu untermauern. Damit soll mehr Rechtssicherheit entstehen und die Maßnahmen gerichtsfest werden. Die vielleicht wichtigste Frage: Welche Schutzmaßnahmen können Landesregierungen und zuständige Behörden gegen das Coronavirus anordnen?

Geplant sind auch finanzielle Regeln für den Aufbau von Impfzentren, die Finanzierung von Intensivbetten für Corona-Patienten und Entschädigungsansprüche von Eltern mit Kindern in Quarantäne.

Keine Masken, kein Abstand – Polizei muss Demo auflösen

Mehrere hundert Menschen demonstrierten bereits am frühen Morgen gegen das Gesetz. Es gab erste Festnahmen. Und wieder zeigt sich das übliche Szenario auf Demos gegen die Corona-Maßnahmen: keine Masken, kein Abstand. Konsequenz: Kurz nach Mittag löste die Polizei die Demo auf der Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor auf.

Die Versammlung auf der Straße des 17. Juni wurde vom Versammlungsleiter um 12:06 Uhr für beendet erklärt. Die ehemaligen Demo-Teilnehmenden haben nun die Pflicht, den ehemaligen Versammlungsort zu verlassen. #b1811 Polizei Berlin Einsatz, Twitter, 18.11.2020, 12:17 Uhr

Weil viele sich weigerten, zu gehen, setzte die Polizei anschließend Wasserwerfer ein:

Da die ehemaligen Teilnehmenden der Versammlung in Höhe Platz des 18. März der Verpflichtung, den Ort zu verlassen, nicht nach kamen, wurden die Menschen soeben von unseren Wasserwerfern beregnet. #b1811 Polizei Berlin Einsatz, Twitter, 18.11.2020, 12:41 Uhr

SWR Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit erklärt bei SWR3 in aller Kürze, worum es bei dem Gesetz heute geht:

Nachrichten 18.11.2020 „Etwas wie Corona war nicht vorgesehen“ Dauer 0:44 min

Warum muss ein neues Gesetz her?

Etliche Gerichte hatten nämlich genau wegen der fehlenden Rechtssicherheit einzelne Corona-Maßnahmen in den Ländern gekippt. Die verfahren bisher oft nach ihren eigenen Plänen. Prominentestes Beispiel war das Beherbergungsverbot. Unverhältnismäßig oder nicht ausreichend begründet seien die Eingriffe in die Rechte der Menschen, entschieden Richterinnen und Richter.

Für Kritik sorgt auch, dass Kanzlerin und Ministerpräsidenten in der Corona-Krise regelmäßig Beschränkungen vereinbarten und per Verordnung in den Ländern umsetzten. Die Folge: Die Parlamente – die eigentlichen Gesetzgeber – wurden übergangen.

An welchen Stellschrauben wird gedreht?

Bisher stützen sich die Länder auf generelle Klauseln des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Das war aber von lokal begrenzten Epidemien ausgegangen. Eine Pandemie wie die Corona-Krise war darin nicht vorgesehen. Nun sollen dem Paragrafen 28 in einem neuen Paragrafen 28a genauere und präzisere Vorgaben beigefügt werden.

Im Zentrum steht der neue „28a“

28a soll im Detail auflisten, welche Schutzmaßnahmen Landesregierungen und zuständige Behörden gegen das Coronavirus anordnen können. Das sind etwa Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote, eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum oder auch Beschränkungen oder Schließungen von Geschäften und Veranstaltungen. Also lauter Maßnahmen, die schon angeordnet worden sind.

Paragraf 56 regelt Verdienstausfälle für Eltern und nach Reisen

Vorgesehen sind auch neue Regeln bei Verdienstausfällen. So sollen Entschädigungsansprüche für Eltern bis März 2021 verlängert und erweitert werden, die wegen einer Kinder-Betreuung nicht arbeiten können. Wer eine „vermeidbare Reise“ in ausländische Risikogebiete macht, soll dagegen für eine nach der Rückkehr nötige Quarantäne keine Entschädigung für Verdienstausfall bekommen. (Übrigens: Das könnt Ihr im Homeoffice von der Steuer absetzen.)

Impfungen und Tests auch für Menschen ohne Versicherung

Der Bund soll außerdem regeln können, dass auch nicht versicherte Menschen Anspruch auf Schutzimpfungen und Tests haben. Für die Auswertung von Corona-Tests sollen bei Bedarf auch Kapazitäten tiermedizinischer Labore genutzt werden können. Kliniken, die Operationen aussetzen, sollen finanziellen Ausgleich bekommen. (Hier findet Ihr die fünf wichtigsten Irrtümer zum Thema Impfung.)

Gesetz wurde bereits mehrfach geändert

Das Infektionsschutzgesetz war im Verlauf der Corona-Pandemie schon mehrfach reformiert worden – allerdings begleitet von viel Kritik. Unter anderem wurde dabei eingeführt, dass der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen und wieder aufheben kann. Und dass in diesem Fall das Bundesgesundheitsministerium Sonderbefugnisse bekommt, um Rechtsverordnungen zu erlassen – ohne dass der Bundesrat zustimmen muss.

Hass und Verleumdungen – Polizei erwartet „Mammutaufgabe“

Gegner der Corona-Politik hatten zu Protesten aufgerufen. Das Bundesinnenministerium ließ Kundgebungen direkt vor dem Bundestag und Bundesrat im sogenannten befriedeten Bezirk aber nicht zu. Angemeldet waren Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen jedoch auch andernorts in Berlin.

Es galten dabei Hygienebestimmungen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die erwartungsgemäß prompt missachtet wurden. Die Polizei erwartete eine „Mammutaufgabe“. Anträge auf Demos, um die Eingänge von Bundestag und Bundesrat zu blockieren, waren da bereits abgewiesen worden.

Viele Abgeordnete wurden zudem vor der Abstimmung von einer Flut von kritischen Hass-Mails gegen das Infektionsschutzgesetz überschwemmt. Allein sein Büro habe bis zum Dienstagvormittag etwa 37.000 solche Mails erhalten, berichtete CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die überwiegende Mehrzahl habe identische Textstellen. Wer dahinter stehe, könne man nicht sagen. Auch die Grünen berichten von ähnlich vielen solcher Mails.

Infektionsschutzgesetz = „Ermächtigungsgesetz“?

Viele reden dabei von einem „Ermächtigungsgesetz“, wie dem, mit dem Adolf Hitler 1933 den Reichstag für alle Zeiten gefügig machte. Kompletter Unsinn, sagen Analysten. Mit dem Gesetz solle ja gerade der demokratische Gesetzgebungsablauf gesichert werden. Hier ein Kommentar von SWR Hauptstadt-Korrespondent Christoph Jähnert:

Kommentar 17.11.2020 Kommentar: Vergleich mit Ermächtigungsgesetz - "Bitte nicht übertreiben" Dauer 1:11 min

Was sagt die Opposition?

Während die Vertreter der Großen Koalition zuversichtlich waren, kam von der Opposition mehr oder weniger scharfe Kritik. Vergleichsweise zufrieden waren zwar die Grünen. FDP-Chef Christian Lindner aber bezeichnete den durch das Gesetz entstehenden Handlungsspielraum der Bundesregierung zwar nicht als „Ermächtigungsgesetz“ aber als „Blankoscheck“. So würden zwar viele Maßnahmen und Freiheitseinschränkungen aufgezählt, unklar sei aber, was die Regierung in einer konkreten Lage genau tun solle und dürfe.

Katja Kipping, Chefin der Linkspartei schimpfte: Der Gesetzentwurf schreibe „die Konzentration der Entscheidungsmacht im Hause Spahn fort“. „Da die Maßnahmen und ihre Voraussetzungen weiter unbestimmt bleiben, konzentriert sich die Entscheidungsmacht bei der Regierung. Das Parlament bleibt nach diesem Gesetzentwurf außen vor.“

Die AfD sagte, sie sähe mit dem neuen Gesetzentwurf die Gefahr, dass es zu weitreichenden Einschränkungen der Grundrechte komme. Sie sprach von „Passagen, die an schlimmste Diktaturzeiten erinnern“, führte allerdings bisher nicht aus, welche Passagen das aus ihrer Sicht sind.