Es ist eine gute Nachricht: Die Zahl, wer wie viele Menschen mit dem Coronavirus ansteckt, geht zurück. Damit dürfte die Diskussion um weitere Lockerungen wieder stärker werden, doch die Regierung mahnt zur Vorsicht.

Das Robert-Koch-Institut meldet einen weiteren Erfolg im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Nach einer Mitteilung des Instituts geht die so genannte Reproduktionszahl immer weiter zurück – konkret liege sie nun bei etwa 0,7. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Durchschnitt nur 0,7 andere Menschen ansteckt. Anfang März lag der Wert noch bei drei.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt auf die Bedeutung dieser Zahl hingewiesen: „Schon wenn jeder nur 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder bei der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems bei den Intensivbetten.“

Was ist eigentlich diese „Reproduktionszahl“? Im der Corona-Krise ist immer wieder der Begriff „Reproduktionszahl“ zu hören. Einfach gesagt: Dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Aber: Dieser Wert ist von vielen Faktoren abhängig. Wie genau sich das Virus verbreitet: Also wie ansteckend es ist und wie es auf Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht reagiert.

Welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden: Quarantäne und Kontaktbeschränkungen helfen dabei, die Ausbreitung zu verlangsamen, Impfstoffe oder Immunisierungen helfen ebenfalls.

Die Vollständigkeit der verfügbaren Daten: Wie viele Menschen nachweislich infiziert sind, mit dem sie Kontakt hatten und wer sich wiederum bei dem Infizierten angesteckt hat.

Die Gesamtzahl der Fälle: Wenn eine Krankheit mit 10.000 Infizierten startet, hat das eine andere Qualität, als zum Beispiel bei einer Million Fälle.

Wichtig ist, wie viele gegen Corona immun sind

Wichtig für die Eindämmung der Pandemie ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aber auch der Anteil immuner Menschen, also derjenigen, die infiziert waren und Antikörper gebildet haben. Je weiter das Virus zurückgedrängt ist, desto mehr sollen die Beschränkungen wegen Corona gelockert werden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Donnerstagabend: „Wir treffen uns alle paar Tage, und ich kann Ihnen versichern, dass alles, was wir tun können, das werden wir auch tun.“ Er warnte aber auch vor einer zu frühen Lockerung der Beschränkungen.

Kritik an der 800-Quadratmeter-Regel

Wirtschaftsverbände beklagen, dass Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche noch nicht wieder öffnen dürfen. Diese Entscheidung von Bund und Ländern wird heftig diskutiert.

Heil: Katastrophen wie in Italien vermeiden

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die langsame Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen gegen Kritik aus Wirtschaft und Opposition verteidigt. „Wir sind noch in der Akutphase. Schießen die Infektionszahlen wieder hoch, wäre das gesundheitlich und wirtschaftlich das Schlimmste, was uns passieren kann“, sagte Heil der Neuen Osnabrücker Zeitung. Weiter fügte er an: „Wir müssen Katastrophen wie in Italien, Frankreich oder New York vermeiden.“