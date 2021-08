Ein Instagram-Video bringt alles ins Rollen. Am Ende bekommt Pianist Tonee Valentine über 60.000 Dollar – und ist sichtlich gerührt.

Mehrmals die Woche spielt der Profi-Pianist mehrere Stunden am Flughafen in Atlanta. Meistens schenken ihm die Menschen dort wenig Beachtung – und ebenso wenig Trinkgeld.

Doch an diesem Tag bleibt ein Reisender stehen und hört zu. Es ist Autor Carlos Whittaker. Auf Instagram hat er eine große Fangemeinde. Die will er nutzen, um dem Piano-Man unter die Arme zu greifen.

Carlos Whittaker findet, der 66-Jährige Pianist sollte für seine Arbeit belohnt werden – und ruft seine zu diesem Zeitpunkt 170.000 Follower dazu auf, für den Musiker zu spenden. Die lassen sich nicht zwei Mal bitten.

Die ersten 30 Minuten bringen schon 10.000 Dollar

Immer wieder blendet Whittaker die Summe in seine Instagram-Story ein, die bis dahin bei ihm eingegangen ist. Und es kommt immer mehr Geld dazu. Nach einer halben Stunde sind bei Whittaker bereits 10.000 Dollar eingegangen. Während das Geld eintrudelt, geht der Autor zu Valentine ans Klavier.

Rund 20 Minuten, schreibt Whittaker auf Instagram, unterhalten sich die Männer. Dabei kommt raus: Valentine leidet an einer Nierenkrankheit. Er hängt jede Nacht neun Stunden an der Dialyse – und trotzdem investiert er seine Zeit in die Flughafen-Konzerte. Beide Männer lachen immer wieder gemeinsam. Doch noch hat Valentine keine Ahnung, was da gerade vor sich geht.

Pianist kann gute Nachricht kaum fassen

Schließlich rückt Whittaker mit der Spendenaktion aus – und filmt die Reaktion von Valentine. Der Pianist kann es zuerst nicht fassen: „What the fuck you do?“, fragt er und blickt seinen Gesprächspartner ungläubig an.

Du bist ein großartige Mensch und du veränderst das Leben wenn du das tust.

Langsam dämmert es dem Profi-Musiker, dass ein Fremder ihm wirklich dazu verholfen hat, 10.000 Dollar Trinkgeld zu bekommen. Valentine hält die Hand vor den erst vor seinen Mund, dann vergräbt er sein Gesicht komplett in seiner Handfläche. Der 66-Jährige ist sichtlich bewegt, ihm fehlen die Worte und er ist den Tränen nahe.

Whittaker setzt aber noch eins obendrauf. Das Geld, was ihm seine Follower in insgesamt 24 Stunden schicken, lässt er ebenfalls Valentine. „Du wirst geliebt“, sagt Whittaker während des Gesprächs. Schließlich muss er dann aber weiter, um seinen Flug zu bekommen.

60.000 Dollar nach 24 Stunden

Die Fan-Gemeinde von Whittaker spendet weiter. Nach 24 Stunden sind insgesamt mehr als 61.000 Dollar für den Flughafen-Pianisten zusammen gekommen, schreibt Whittaker auf dem entsprechenden Post auf Instagram.