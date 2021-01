Müssen Influencerinnen und Influencer ihre Posts als Werbung kennzeichnen, wenn sie dafür kein Geld bekommen haben? Der Bundesgerichtshof wird das bald entscheiden. Ein neues Gesetz soll jetzt schon Klarheit schaffen.

Pamela Reif, Leonie Hanne und Cathy Hummels erreichen auf Instagram zusammen potenziell mehr als 10 Millionen Menschen. Und alle drei Influencerinnen stehen vor dem höchsten deutschen Zivilgericht, dem Bundesgerichtshof. Es geht um die Frage, ob sie Posts in denen sie Tags zu Marken setzen, als Werbung kennzeichnen müssen.

Pamela Reif verlor Prozess, Leonie Hanne und Ctahy Hummels gewannen

Ja, findet das Oberlandesgericht Karlsruhe. Dort hatte Fitness-Influencerin Pamela Reif ihren Prozess zuletzt verloren. Nein, finden dagegen die Oberlandesgerichte in München und Hamburg. Dort gewannen Hummels und Hanne ihre Prozesse.

„Dieses Thema ist einfach rechtliches Neuland und die bisherigen Gesetze lassen da Spielraum“, sagt ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam. „Manche Gerichte betonen da mehr die Rechte der Influencerinnen und manche betonen mehr den Schutz der sehr jungen Userinnen und User vor Irreführung.“ Alle drei Fälle gehen juristisch in die nächste Runde.

Schleichwerbung oder Meinung der Influencerinnen?

Ein Wettbewerbsverband, der Verband Sozialer Wettbewerb (VSW), hatte die Influencerinnen abgemahnt und mit Geldstrafen gedroht. Er wirft ihnen wegen fehlender Kennzeichnung Schleichwerbung vor. „Das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich solche Dinge, die ich aus freien Stücken empfehle, weil ich selbst davon zu 100 Prozent überzeugt bin, als Werbung kennzeichne“, argumentiert Hummels. „Ich möchte meinen Followern einen Gefallen tun. Ich möchte denen eine Dienstleistung anbieten, die sie auf meinen Account 'Cathy Hummels' bekommen. Warum soll ich was als Werbung kennzeichnen, wenn ich dafür gar kein Geld bekomme?"

Der VSW hat auch andere, weniger bekannte Influencer abgemahnt. Viele markieren auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken oft einfach alles als „#Werbung“. Möglicherweise auch aus Angst vor Abmahnungen. Normale User bzw. Verbraucher können ehrliche Meinung von bezahlter Werbung nun mehr schwer unterscheiden.

Gesetzesvorschlag für Kennzeichnung auf Instagram und Co.

Mittlerweile beschäftigt das Problem die Politik. Nach einer Aussprache mit Influencerinnen und Influencern im Bundesjustizministerium liegt nun ein Gesetzentwurf vor. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam: „Nach dem neuen Gesetz müssen Influencer ihre Posts über Kleidung und so weiter dann nicht mehr kennzeichnen, wenn sie dafür kein Geld bekommen hatten. Das wäre dann zumindest ein klares Kriterium, wann man kennzeichnen muss und wann nicht.“ Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will so einen „sicheren Rechtsrahmen“ schaffen.

Der kommerzielle Zweck von Postings muss für Verbraucherinnen und Verbraucher transparent sein. Influencerinnen und Influencer brauchen klare Regeln für die Kennzeichnung von Werbung. Von dem Gesetz profitieren daher beide Seiten. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht

Kritik und Freude am geplanten Gesetz für Markierung von Werbung

Der Verband Sozialer Wettbewerb bezeichnet die Neuregelung in einer Stellungnahme allerdings als „skandalös“. Für ihn sind, vereinfacht gesprochen, sämtliche Influencer-Posts mit Markennennungen oder Tags Werbung. Selbst wenn es keine Bezahlung oder Gegenleistung gab. Denn solche Posts, so die Argumentation des VSW, könnten auch dazu dienen, das Interesse von Werbungstreibenden erst zu wecken.

VSW-Geschäftsführer Ferdinand Selonke glaubt, „dass Werbeinhalte künftig keine Kennzeichnung mehr enthalten, da Überprüfungen des kommerziellen Zweckes durch Dritte nicht mehr möglich wären. Dem Verbraucherschutz wäre damit gerade nicht gedient.“

„Ich bin sehr glücklich über das geplante neue Gesetz“, freut sich dagegen Cathy Hummels über die Gesetzesinitiative. „Wir haben alle lang dafür gekämpft, ich habe hart gekämpft. Das waren viele Prozesse, die man über sich ergehen lassen musste. Endlich ist es da.“

Prozesse der Influencerinnen gehen weiter

Die Gerichtsprozesse gehen trotzdem weiter. Hummels, Reif und Hanne sind mittlerweile vor dem Bundesgerichtshof angekommen. „Der BGH kann diese Fälle nur nach dem alten Gesetz entscheiden und das neue Gesetz dabei noch nicht berücksichtigen“, erklärt Frank Bräutigam. „Das gilt dann nur für neue Fälle, also für die Zukunft.“

Den Auftakt macht aber keine der reichweitenstarken Influencerinnen, sondern Luisa Huss. Eine vergleichsweise unbekannte Fitness-Influencerin aus Göttingen. Auch sie hat sich mit dem Verband Sozialer Wettbewerb bis vor den BGH gestritten. Anfang März beginnt ihr Prozess. Dem Gesetzentwurf muss der Bundestag noch zustimmen.