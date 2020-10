Die Corona-Pandemie greift um sich und immer mehr Menschen müssen auf Intensivstationen behandelt werden. Noch gibt es dort genug Betten, doch Mediziner schlagen Alarm und auch der Bundesgesundheitsminister warnt.

Wenn jemand sagt, er wolle einem „keine Angst machen, aber...“, dann kommt meist nichts Gutes hinterher. Gerade hat der Präsident der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens, erklärt, er beobachte die stark ansteigenden Infektionszahlen sowie die sich wieder füllenden Krankenhausbetten „mit großer Sorge“.

Er wolle keine Angst machen, so Janssens. Noch seien genug Intensivbetten frei. Alle Bürger müssten sich jetzt aber strikt an die Regeln zur Minimierung des Infektionsrisikos halten, damit das System nicht überlastet werde.

Corona-Intensivbetten: von grau zu rot

Doch genau das scheinen viele nicht zu tun: Vor allem private Zusammenkünfte lassen die Zahlen jeden Tag mehr hochschnellen. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Dass die folgende Grafik der Recherche-Redaktion des SWR vor allem grau ist, ist eigentlich ein gutes Zeichen: Das Grau zeigt, wo noch mehr als 20 Prozent der Intensivbetten frei sind:

Die Grafik zeigt aber auch rote Punkte - und die sind gefährlich. Denn: Das sind Kreise, in denen weniger als fünf Prozent der Intensivbetten noch verfügbar sind. Jetzt appellieren Intensivmediziner in Deutschland an die Bevölkerung, alles zu tun, um die Kurve der Corona-Infektionen wieder zu senken.

Die Intensivbetten füllen sich mit Corona-Patienten

Die Sorgen von Janssens und anderen Intensivmedizinern werden verständlich, wenn man sich die folgende Kurve anschaut. Sie zeigt, wie häufig schwer erkrankte COVID19-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen (hier findet Ihr alle Corona-Daten unserer Recherche-Redaktion):

Janssens Appell klingt bereits wie ein Hilferuf: „Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird es uns gelingen, die Kurve der derzeit steigenden Infektionszahlen wieder flach zu halten – und damit den Druck aus den Krankenhäusern, und hier insbesondere den Intensivstationen, herauszunehmen.“

Andere Länder blicken dabei bereits in ein schwarzes Loch: Der belgische Gesundheitsminister fürchtet den Zusammenbruch des Versorgungssystems. Und auch in der Schweiz warnen Experten, in zehn Tagen könnten die Krankenhaus-Kapazitätsgrenzen erreicht sein.

Spahn: „Dann ist es zu spät“

Nun sollen in Deutschland wieder drastische Einschränkungen kommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Mittwoch im SWR um Verständnis dafür geworben – auch mit Blick auf die Situation in den Intensivstationen. Er warnt: „Wenn wir warten, bis die Intensivstationen voll sind, ist es zu spät.“ Hier das ganze Interview: