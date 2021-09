Ischgl war der erste Corona-Hotspot in Europa. Tausende Menschen steckten sich dort mit Covid an, viele starben. Angeblich, weil die Behörden zu spät reagierten. Jetzt steht der Fall vor Gericht – und Österreich will nichts falsch gemacht haben.

Es sind tragische Schicksale und traurige Geschichten, die im Skiurlaub in Ischgl ihren Ursprung haben: 6.000 Urlauber aus unterschiedlichen Ländern haben sich im Nachtleben des Tiroler Urlaubsortes mit dem Coronavirus angesteckt. 32 Menschen starben, 300 sollen bis heute unter Long Covid leiden – mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Atemnot.

Dabei hätte die Ausbreitung des Virus verhindert werden können, wenn die Behörden vor Ort schneller reagiert hätten. So lautet der Vorwurf vieler Urlauber, deren Angehöriger und einiger Fachleute.

Witwe von Covid-Opfer will 100.000 Euro Schadenersatz

Am Wiener Landgericht wird heute die erste von 15 Klagen gegen die österreichischen Behörden verhandelt. Eine Witwe fordert 100.000 Euro Schadenersatz. Ihr Mann steckte sich in Ischgl mit dem Coronavirus an – vermutlich erst bei der chaotischen Evakuierung des Urlaubsortes – und starb an der Infektion. Alle Kläger werfen den Behörden schwere Fehler im Umgang mit der Pandemie vor.

Staat Österreich lehnt Vergleich mit den Covid-Opfern ab

Zum Prozessauftakt hat der Staat Österreich eine einvernehmliche Lösung – nämlich einen sogenannten „Vergleich“ – mit den Opfern abgelehnt. Ein Vergleich ist, vereinfacht gesagt, eine Alternative zu einem richterlichen Urteil, bei der sich beide Parteien auf einen Kompromiss einigen. Die Republik Österreich vertritt allerdings den Standpunkt, dass Regierung und Behörden mit dem damaligen Wissen über das Virus richtig handelten. Die Klage sei deshalb grundlos.

Dörte Sittig und ihr Lebensgefährte waren regelmäßig in Ischgl im Skiurlaub. 2020 war er allerdings alleine gefahren, hatte sich dort mit Corona infiziert und war an dem Virus gestorben. Sittigs Fall wird zwar am Freitag noch nicht verhandelt, beim Prozessauftakt will sie aber trotzdem dabei sein – im Audio erzählt sie, warum.

Nachrichten 17.9.2021 Dörte Sittig: „Die Verantwortlichen müssen ihre Schuld anerkennen“ Dauer 1:38 min

Expertenkommission: Österreichische Behörden haben zu spät reagiert

Auch eine unabhängige Expertenkommission, die den Ausbruch untersuchte, stellte schwere Fehler fest: Die österreichischen Behörden hätten zu spät reagiert und die Lage falsch eingeschätzt. Aus Island waren sie am 5. März 2020 gewarnt worden, dass mehrere Urlauber nach ihrer Rückkehr auf die Insel positiv auf das Virus getestet wurden.

Statt weiteren Touristen von der Reise nach Ischgl abzuhalten, habe die Regionalregierung Zweifel geäußert, ob sich die Isländer tatsächlich in Tirol infiziert hätten, berichtet ein Anwalt. Auch als bei einem Bar-Mitarbeiter das Virus festgestellt wurde, hätten die Behörden tagelang nur zögerlich reagiert.

Kläger wünschen sich Entschuldigung und wollen Schadenersatz spenden

Die Hinterbliebenen kämpfen mit ihren Klagen um eine finanzielle Entschädigung für ihr Leid. Aber eigentlich „wünschen sich die Geschädigten am meisten, dass die Republik Österreich endlich bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“ , sagt Rechtsanwalt Alexander Klauser, der die Witwe vertritt. „Davon ist bis jetzt nichts zu merken.“ Das verlängere das Leid der Hinterbliebenen.

Anwalt: "Ischgl-Geschädigte wollen vor allem eine Entschuldigung"

„ Mir geht es um Gerechtigkeit “, sagte der Sohn des Verstorbenen am Rande des Prozesses. „ Falls es einen Schadenersatz gibt, werden wir das Geld natürlich spenden “, sagte er. Es soll an karitative Organisationen gehen.

Bisher 15 Klagen zu Ischgl beim Wiener Landgericht eingegangen

Beim Wiener Landgericht sind bislang 15 Klagen zu Ischgl eingegangen. Der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV), der die Klagen unterstützt, rechnet jedoch damit, dass insgesamt bis zu 3.000 Ansprüche an den Staat gestellt werden.