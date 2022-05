175 Tage war er im All, am Donnerstagmorgen hat der Astronaut aus dem Saarland mit einer Raumkapsel von der ISS abgedockt und sich auf den Heimweg zur Erde gemacht.

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer und drei seiner Kollegen fliegen mit einer „Crew Dragon“-Raumkapsel von SpaceX zurück nach Hause.

Undocking complete at 06:20 BST/07:20 CEST 🥳 #Crew3 begin their journey home. #CosmicKiss 📺👉https://t.co/4DsYrqENPp https://t.co/rDbXtPub8G

Zuvor hatte Maurer sich von der Crew an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) offiziell verabschiedet. Die Bilder davon wurden live zur Erde gestreamt.

NASA astronaut Tom Marshburn handed over station command to Roscosmos cosmonaut Oleg Artemyev this afternoon as preparations for Crew-3’s departure tonight continue. Live coverage of hatch closure and undocking begins at 11:00pm ET on @NASA TV. https://t.co/dgzwTYrccY https://t.co/zGNgtJqvqk

Matthias Maurer und Kollegen: Emotionaler Abschied von der ISS

Maurer bedankte sich beim ganzen Team – im All und am Boden – für „ sechs außergewöhnliche Monate auf der Raumstation “. So lange hatte der Materialwissenschaftler rund 100 Experimente im All durchgeführt, zum Beispiel zum Aushärten von Beton. Außerdem hat der gebürtige Saarländer einen Außeneinsatz hinter sich. Was Maurer sonst noch so auf der ISS zu tun hatte, hört ihr von SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl:

Nachrichten 5.5.2022 Was hat Matthias Maurer auf der ISS alles gemacht? Dauer 1:32 min

Auch wenn der 52-Jährige jetzt die ISS verlässt: Der Traum, das Weltall zu erforschen, gehe weiter, sagte er.

Earth sunset from space 🌍 The end of a most beautiful mission – the dream continues. // Sonnenuntergang auf der Erde aus dem All 🌍 Das Ende einer wunderschönen Mission - der Traum geht weiter. #CosmicKiss #Minerva @esaspaceflight @esa @ESA_de @DLR_de @space_station https://t.co/DrJQUXVyFt

Maurers amerikanischer Kollege Thomas Marshburn übergab das Kommando und den goldenen Schlüssel zur ISS an den russischen Kosmonauten Oleg Artemyev und sagte dabei:

Das bleibende Erbe der ISS wird sehr wahrscheinlich die internationale Zusammenarbeit und ein Ort des Friedens sein.

Sein russischer Kollege reagiert emotional – mit Umarmungen und einem großen Danke an die ganze Crew.

Landung von Maurer am Freitagmorgen

Maurer ist am Donnerstag gegen 7 Uhr deutscher Zeit Richtung Erde aufgebrochen. Zusammen mit seinen Kollegen, den US-Astronauten Kayla Barron, Raja Chari und Thomas Marshburn, wird der Saarländer dann am Freitagmorgen vor der US-Küste im Meer landen. Läuft alles nach Plan, soll Maurer am späten Freitagabend wieder in Deutschland sein. Er soll am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen. Maurer freue sich, seine Familie und Freunde wiederzusehen und raus in die Natur zu gehen, sagte er vor dem Abflug.

Wie genau spielt sich so eine Rückreise von der ISS eigentlich ab? SWR-Raumfahrtexperte Uwe Gradwohl erklärt die einzelnen Schritte – und wie hart das für die Astronauten ist:

Nachrichten 5.5.2022 Wie läuft so eine Rückreise aus dem All ab? Dauer 1:36 min

Im Nasa-Livestream könnt ihr die Rückreise mitverfolgen: