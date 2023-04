per E-Mail teilen

Jetzt gibt es Gewissheit: Es war ein Bär, der den Jogger im norditalienischen Val di Sole angegriffen und getötet hat. Das hat die Autopsie der Leiche ergeben. Die Familie will die Region verklagen.

Der 26-Jährige war am Mittwoch nach einem Trainingslauf im Wald von Val di Sole nicht mehr zurückkehrt. Seine Familie informierte die Behörden. Nach einer stundenlangen Suchaktion wurde der Mann dann am Donnerstagmorgen gefunden. Seine Leiche lag Nahe der Ortschaft Caldes neben einem Forstweg, teilte die Provinz Trentino mit. Der Körper war übersäht von schweren Verletzungen.

Leiche von Jogger mit tiefen Bisswunden

Die tiefen Kratzer, die Bisswunden und eine tiefe Wunde am Bauch legten direkt den Verdacht nahe, dass der Jogger von einem Bären getötet wurde. Und genau das hat jetzt die Autopsie der Leiche bestätigt. „Heute ist ein trauriger Tag für die Gemeinde von Val di Sole und für das Trentino, die sich um die Familie und Bekannten des jungen Mannes versammelt, der in den Wäldern von Caldes starb “, hieß es in einer Mitteilung der Provinz.

Suche nach Bär im Wald von Val di Sole

Der Bär soll nun mithilfe seiner DNA-Spuren identifiziert und dann abgeschossen werden, erklärte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti nach einer Krisensitzung in den Nachrichten der Rai. Das Waldstück, in dem der Angriff geschehen ist, werde in der nächsten Zeit intensiv überwacht.

Außerdem sollen drei weitere Bären, die bereits auffällig geworden sind, abgeschossen werden – sobald die zuständige Umweltschutzbehörde ihr Einverständnis dafür gibt. Bereits im März war in der Nähe ein Mann von einem Bären attackiert worden. Die Region rund um das Trentiner Tal Val di Sole in den italienischen Alpen nördlich des Gardasees ist bei Wanderern und Touristen beliebt.

Offenbar will die Familie des jungen Mannes die Provinz Trentino und den Staat verklagen, weil zugelassen wurde, dass in der Region so viele Bären leben, berichtet Il Nuovo Trentino.

Menschen und Bären im Trentino – ein Problem?

Landeshauptmann Fugatti will die Zahl der Bären im Trentino grundsätzlich verringern. Aktuell seien es mehr als 100, das sei für das Gebiet zu viel. Als vor rund 20 Jahren wieder Bären im Trentino angesiedelt wurden, war das Ziel, dass 40 bis 60 Bären in der Region leben sollten, so der Landeshauptmann.

Im Rahmen des EU-Projekts Life Ursus waren 1999 ein Dutzend Bären aus Slowenien in die Region gebracht worden. Damals wurde das Aussterben der Bärenpopulation befürchtet. Darüber, ob und wie Bären und Menschen im Trentino zusammenleben können, wird in der Region seit Jahren gestritten.