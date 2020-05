Nach 18 Monaten Geiselhaft bei Terroristen in Somalia ist die 24-Jährige wieder zu Hause – und wird umgehend zum Opfer rechter Hetze. Jetzt machen viele ihrer Wut auf die Hetzer Luft.

Man könnte fast meinen, die Corona-Krise sei vorbei: Seit rund einer Woche tobt in rechten Netzwerken und Parteien vor allem der Hass gegen die frühere Entwicklungshelferin Silvia Romano. Sie – Helferin in einem kenianischen Kinderheim – war im November 2018 von Banditen in Kenia entführt und an die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab weiterverkauft worden.

Im Moment von Romanos Ankunft in Italien endet die Freude

Vor einer Woche schafften es italienische und türkische Agenten, die 24-Jährige freizubekommen. Vermutlich floss dabei die eine oder andere Million an Staatsgeldern – Entführungen von Westlern sind ein Geschäftsmodell der mit Al-Qaida verbündeten Al-Shabaab.

Alles schien gut. Zeitungen und Social Media überschlugen sich mit Freudenbotschaften über die heimkehrende Landestochter. Auch Ministerpräsident Giuseppe Conte feierte die Rückkehr. Selbst seine rechten Gegner von der „Lega“ zeigten sich zufrieden – jedoch nur so lange, bis Silvia Romano, begleitet, von italienischen Agenten, in Rom aus dem Flugzeug stieg.

Hier der Anblick, den manche in Italien nicht ertragen:

Lega-Politiker nennt Romano eine „Neo-Terroristin“

Ein grüner „Dschilbab“ umhüllte die zarte Gestalt der jungen Frau – die Tracht vieler somalischer Frauen, die das Haar verhüllt aber das Gesicht freilässt. Romano war, wie sie der Staatsanwaltschaft sagte, während ihrer Geiselhaft „aus freien Stücken“ zum Islam übergetreten. Für manche war das offenbar ein Schock.

Rechte Hassprediger schossen sich auf Romano ein. Den Anfang machte der Lega-Abgeordnete Alessandro Pagano, der Conte im Parlament vorwarf, er würde wohl lieber eine „Neo-Terroristin“ befreien, als Italienern zu helfen.

„Schlamm und Kotze“ über Romano ausgeschüttet

Auf Twitter und Facebook werden abwertende Memes veröffentlicht, in denen Romano verunglimpft und als verwöhnte, linke Spinnerin dargestellt wird, als Salafistin – eine, die es nicht verdient, dass man ihr hilft. Angeblich sei sie zwangsverheiratet worden und schwanger, wurde da behauptet. Und: Romano wurde mit einer Jüdin verglichen, die „in einer Nazi-Uniform aus dem KZ zurückkehrt“. Es sind die fast schon üblichen Angriffe, für die Betroffene immer öfter Hilfe brauchen.

Die rechte Zeitung Libero titelte: „Wir haben eine Muslimin befreit.“ Die ebenfalls rechte Il Giornale schrieb: „Muslimisch und glücklich: Die undankbare Silvia.“ Seit sie und ihre eigentlich überglückliche Familie immer offener bedroht werden und irgendwann die ersten Flaschen an Romanos Elternhaus zerschellten, muss die Polizei dort Wache stehen.

„Schlamm und Kotze“ würden über Romano ausgeschüttet worden, schrieb die Zeitung La Repubblica entsetzt.

Warum treten Geiseln überhaupt zum Islam über?

Dass Menschen, die von Al-Qaida, Islamischem Staat, Taliban oder Al-Shabaab entführt wurden, zum Islam übertreten, ist fast „normal“. Warum? „Oft entspricht das einfach einer pragmatischen Grundhaltung der Geisel“, sagt der Hamburger Sozialwissenschaftler Yasar Aydin SWR3.de.

Man komme so besser durch. Außerdem lebe man dort zusammen. So entstehe eine Nähe, die der Geisel helfe, das Leid zu lindern. Und dann sei da auch noch das „Stockholm-Syndrom“ – eine Selbstverteidigungstaktik der Psyche: Kann man eine unerträgliche Situation nicht beenden, fängt man an, sich die Dinge „schön zu reden“. Ob Romano nach einer gewissen Zeit immer noch Muslimin ist, wird sich dann zeigen.

Und Aydin erinnert: Der „Islam“ von Al-Shabaab und anderen Terrorgruppen sei ja nicht der Islam, den Muslime normalerweise praktizierten. Vielmehr eine pervertierte, totalitäre Abart, vor der ja eben auch viele Muslime in den Westen fliehen würden.

Welle der Solidarität rollt an

Viele stehen offen jetzt auf Romanos Seite. Priester und Bischöfe der katholischen Kirche ergriffen für Romano Partei, nannten sie ihre Tochter, die zurückgekehrt sei – ein Grund zur Freude sei das und sonst nichts.

Seit Mitte der Woche formieren sich Privatleute, die angewidert sind von den Angriffen auf Romano. Auf Facebook gibt es Gruppen mit Namen wie „Silvia Romano, wir sind bei dir“, „Silvia Romano, wir bleiben dran“ oder „Silvia Romano ist frei“. Sie haben Tausende Mitglieder.

Die veröffentlichen dort Posts wie diesen: „Diejenigen, die dich lieben, sind viel zahlreicher, als der Dreck, der dich beleidigt... Willkommen zurück Silvia“:

Quelli che ti vogliono bene, sono molti di più della feccia che ti offende... bentornata SilviaGepostet von Annalisa la Fauci am Donnerstag, 14. Mai 2020 Silvia Romano siamo con te, Facebook

Eine Emilia di Bari kommentiert: „Die schlimmen Dinge, die sie über dich schreiben, tun mir so leid. Hoffentlich ist das bald vorbei. Sei weiterhin stark und mutig wie deine Mutter. Ich umarme dich, mein liebes Mädchen, und bin bei dir." Solche Posts gibt es jetzt hunderte.

„Flippt bitte nicht aus, wenn Ihr mich verteidigt“

Am Donnerstag hat sich Romano selbst in die Diskussion eingemischt. Auf einem Facebook-Beitrag, der nur für ihre Freunde sichtbar war, den aber einer von ihnen öffentlich gemacht hat, schreibt sie als tröstliche Botschaft:

„Ich hatte das Gefühl, dass Ihr mein Lächeln sehen und Euch freuen würdet, weil ich am Leben und hier bin. Ich bin meinem Herzen gefolgt und es wird mich niemals verraten. Flippt bitte nicht aus, wenn Ihr mich verteidigt. Das Schlimmste ist vorbei.“