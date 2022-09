Die Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni ist bei der Parlamentswahl in Italien stärkste Kraft geworden. Was könnte dieser Wahlsieg für Europa heißen?

Die rechtsextreme Partei Fratelli d'Italia (FDI) kam laut Hochrechnungen des staatlichen Senders RAI auf über 25 Prozent der Stimmen. Sie erreicht so mit ihren Bündnispartnern, der rechtsnationalen Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia (FI) von Silvio Berlusconi, eine klare Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Zusammen kommen sie auf rund 43 Prozent der Stimmen – und haben damit 17 Prozentpunkte Vorsprung vor der Demokratischen Partei und ihren Verbündeten.

Ultrarechtes Bündnis

Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs könnte damit ein rechtsnationales Bündnis die Regierung stellen – und mit Meloni zum ersten Mal eine Frau Italiens Regierungschefin werden.

In Umfragen hatte sich ein Sieg des rechten Lagers bereits abgezeichnet. Das Bündnis habe „ sowohl in der Abgeordnetenkammer als auch im Senat einen klaren Vorsprung “, erklärte Salvini im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die Nacht wird lang, aber ich möchte euch schon mal danken.

Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE❤️💪

Was wollen die rechten Parteien?

Die rechten Parteien wollen gegen Migration vorgehen, Steuern senken und die Wirtschaft stärken. Außerdem kritisieren sie die EU und wollen, dass die einzelnen Staaten wieder mehr Macht bekommen. Austreten wollen sie aber nicht.

Wieso haben so viele Italiener rechte Parteien gewählt? Rom-Korrespondent Rüdiger Kronthaler dazu im ARD-Morgenmagazin:

Was könnte sich durch die Rechten verändern?

Schwierig könnte es vor allem für Minderheiten in Italien werden wie Migranten und die queere Community. Auch in der Frauen-Politik könnte es mit einer rechten Regierung Veränderungen geben: Giorgia Meloni forderte im Wahlkampf den „ Abtreibungs-Zwang “ abzuschaffen. Was sie damit genau meint, ist aber unklar. Meloni will auch weiter die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen, die anderen rechten Parteien stehen eher auf Russlands Seite. Das könnte es für die EU schwieriger machen, eine Mehrheit zu bekommen, zum Beispiel für Sanktionen gegen Russland.

Wenn Meloni ihre Wahlkampfankündigungen wahrmacht, dann dürfte Italien bald an der Seite von Ungarn und Polen zu den Blockierern in der EU gehören. Meloni sehe in Viktor Orbán, dem ungarischen Regierungschef, ein Vorbild. Das sei „ besorgniserregend “, sagte die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley der Welt. Meloni sei eine Gefahr für das konstruktive Miteinander in Europa.

Der Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen sprach von einem beispiellosen Rechtsrutsch. Italien steuere auf eine antidemokratische und antieuropäische Regierung zu. Die Grünen im Europaparlament fürchten eine rechte Allianz in Europa von Ungarn und Polen über Schweden bis zu den französischen Rechtsextremen von Marine Le Pen.

Uff. 🤯 Trauer, Wut, Zweifel. Ein Durchmarsch des nationalistischen & anti europäischen Blocks bei den Wahlen in #Italien . Diese Wahl schwächt Europa. Wir brauchen eine stabile & konstruktive italienische Regierung, die bereit für Zusammenarbeit & Solidarität ist. https://t.co/mMpg3Wuq3K

Von Europas Christdemokraten gibt es noch keine Reaktion. Ihr Vorsitzender Manfred Weber war in die Kritik geraten, weil er Wahlkampfhilfe für Berlusconi geleistet hatte, der Teil des Rechtsbündnisses in Italien ist und sich mehrfach zugunsten von Russlands Präsident Wladimir Putin geäußert hatte.

EVP-Vorsitzender Weber: Wahlkampfhilfe für Berlusconi

Europas Rechte gratulieren

Politiker der deutschen AfD, des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) aus Frankreich und der polnischen PiS haben Meloni zum Wahlsieg gratuliert: „ Wir jubeln mit Italien! “, schrieb die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch bei Twitter.

Wir jubeln mit Italien! Herzliche Glückwünsche an das gesamte Mitte-Rechts-Bündnis. Zusammen mit unseren Freunden um #Salvini mag #GiorgiaMeloni eine starke rechte Regierung bauen 🙏 Schweden im Norden, Italien im Süden: Linke Regierungen sind so was von von gestern.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schrieb auf Twitter „ Glückwunsch @Giorgia Meloni “.

Congratulations @GiorgiaMeloni! 👏

Der französische Europaabgeordnete Jordan Bardella von Marine Le Pens Rassemblement National schrieb bei Twitter, dass die Italiener der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „ eine Lektion in Demut “ erteilt hätten.

Les Italiens ont offert une leçon d’humilité à l’Union européenne qui, par la voix de Mme Von Der Leyen, prétendait leur dicter leur vote. Aucune menace d’aucune sorte ne peut arrêter la démocratie : les peuples d’Europe relèvent la tête et reprennent leur destin en main ! 🇫🇷🇮🇹

Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orbán übermittelte seine Glückwünsche an Meloni. „ Wir brauchen mehr denn je Freunde, die eine Vision und ein gemeinsames Vorgehen Europas teilen “, ergänzte Orbáns politischer Direktor, der Abgeordnete Balázs Orbán.

Nach Italien-Wahl: Euro fällt auf 20-Jahres-Tief

Der Ausgang der Parlamentswahl mit dem Wahlsieg der rechten Parteien in Italien macht Anleger offenbar nervös. Der Euro hat in der Nacht zeitweise rund 0,95 Dollar gekostet und damit so wenig wie vor gut zwanzig Jahren. Experten sagen, der Euro werde schon wegen der Energiekrise in Europa belastet. Ein Rechtsbündnis in Rom würde die Hoffnungen auf eine schnelle Erholung des Euro begraben. Italien gehört zu den größten Volkswirtschaften.