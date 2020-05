Die Corona-Pandemie hat aus Lorenzo di Berardino einen einsamen Mann gemacht: Er musste wegen des Virus gleich dreimal in Quarantäne. Seine unglaubliche Geschichte.

Dreimal musste der Student Lorenzo di Berardino wegen des Coronavirus in Isolation: einmal im chinesischen Wuhan, als Rückkehrer nach Italien und anschließend in seiner besonders von der Ausbreitung betroffenen Heimat.

„Ich nehme an, ich hatte wohl irgendwie Pech“, sagte der 22-Jährige. Lorenzo war Anfang des Jahres ausgerechnet in Wuhan, von wo sich das Sars-CoV-2-Virus weltweit ausbreitete. Er war dort zu einem mehrmonatigen Austausch von Studenten.

Ausgangssperren: Gefangen in Wuhan

Nur ein paar Tage vor seiner Rückkehr nach Italien wurde Wuhan allerdings abgeriegelt – Lorenzo saß zum ersten Mal in Quarantäne. „Wuhan wurde komplett abgeschottet, mit Armee und Straßensperren. Die Leute nahmen das sehr ernst, viel ernster als hier in Italien, zumindest anfangs“, sagt Lorenzo.

Da saß Lorenzo nun im Epizentrum des Virus fest und wurde Ende Januar sogar von mehreren italienischen Medien zur Lage im chinesischen Sperrgebiet interviewt. Damals ahnte der Student allerdings noch nicht, dass die Quarantäne einer seiner treuesten Begleiter werden würde.

Anfang Februar Rückkehr nach Italien

Anfang Februar dann das vermeintliche Ende von Lorenzos Zeit in der Isolation: Die italienische Luftwaffe flog ihn und viele andere Menschen aus der Region aus. Zurück in Italien standen statt Wiedersehen mit der Familie allerdings erst einmal die nächsten Tage in Einsamkeit an. 17 Tage musste der 22-Jährige in Armeebaracken in der Nähe von Rom in Quarantäne.

Am 20. Februar war es dann endlich so weit: Lorenzo durfte zurück in seine Heimat im Zentrum von Italien. Dort hätten ihn die Menschen allerdings erst einmal argwöhnisch angeschaut, erzählt Lorenzo. Und auch in Codogno wurde es nichts mit Freiheit.

Dritte Quarantäne zuhause

Am selben Tag wurde dort der erste lokal übertragene Corona-Fall gemeldet. Drei Wochen später, am 10. März, ordnete die Regierung Schließungen und Ausgangssperren für das ganze Land an – Lorenzo saß zum dritten Mal in Quarantäne.

Und was macht man als Profi in der dritten Runde Isolation? Di Berardino studiert Jura – von zu Hause aus. Daran haben auch die ersten Lockerungen im Mai nichts geändert. Und was sagt Lorenzo zu den Sperren, die ihn um die halbe Welt begleitet haben? „Wir müssen das einfach machen, ob wir das mögen oder nicht.“