007 bei 3,2,1... Wer sich wie James Bond fühlen will und das nötige Kleingeld hat, kann jetzt Film-Requisiten ersteigern. Auch ein Sportwagen mit illegaler Ausstattung ist dabei.

Normalerweise sind lange Kratzer im Autolack ein guter Anlass, mit dem Verkäufer zu feilschen und einen niedrigeren Preis zu verlangen. Bei der Auktion in London am Abend ab 20 Uhr dürfte diese Taktik nicht ziehen: Da geht der Preis für das zerkratzte Auto wohl steil nach oben – Kratzer hin oder her. Denn es handelt sich nicht um irgendeine Karre, sondern um das Aston-Martin-DB5-Stuntcar aus dem James Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“.

Ein Aston-Martin-DB5-Stuntcar aus dem Film „Keine Zeit zu sterben“ dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PA Wire | Ian West

James-Bond-Auktion: Christie's versteigert Autos

Anlass ist sozusagen der 60. Geburtstag von James Bond. Genauer gesagt war an diesem Tag 1962 zum ersten Mal ein Film mit dem britischen 007-Agenten zu sehen. Damals fand in London die Weltpremiere des ersten Bond-Films „Dr. No“ (deutscher Titel: „James Bond – 007 jagt Dr. No“) statt.

Daniel Craig in „Keine Zeit zu sterben“ im Aston Martin. Wer sein 007-Nachfolger wird, ist derzeit noch nicht bekannt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/EON Productions/Metro-Goldwyn-Mayer Studios | Nicola Dove

60 Jahre James Bond

Wegen des Jubiläums hat die Produktionsfirma der Filmreihe ihren Fundus ausgemistet und 60 Requisiten für die Auktion zur Verfügung gestellt, berichtet SWR3-Korrespondentin Imke Köhler aus London. Das Geld soll Hilfsorganisationen zugute kommen.

Jetzt werden unter anderem Fotos, Filmposter und Abendkleider versteigert, aber auch Original-Autos aus den Filmen, Motorräder, eine E-Gitarre und ein Schnellboot.

Ein Motorrad des Typs Triumph Scrambler 1200 XE, ein speziell modifiziertes Stuntmotorrad mit wichtiger Rolle in den Vorspannsequenzen des Films „No Time To Die“ dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PA Wire | Ian West

Außerdem gehören handsignierte Noten von Bond-Songs zur Auktion. Zu den berühmten Titelsongs aus 007-Filmen zählt unter anderem Adeles „Skyfall“. Das Auktionshaus Christie's schätzt, dass das Stuntauto am Ende umgerechnet mehr als 1,6 Millionen Euro einbringen könnte – trotz langer Kratzer, dafür mit eingebauten Maschinengewehren in den Front-Scheinwerfern. Was wohl der TÜV dazu sagen würde?