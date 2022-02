Zwei Gerichte hatten dem Satiriker Böhmermann ein Schmähgedicht über den türkischen Staatschef Erdogan teils verboten. Dagegen ging der Moderator mit einer Beschwerde vor. Warum scheiterte er jetzt?

Das ist der Hintergrund zur Meldung von heute: 2016 hatte Fernsehmoderator Jan Böhmermann ein Schmähgedicht im Fernsehen vorgetragen, das sich gegen den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan richtete. Präsident Erdogan klagte auf Unterlassung und bekam zum Teil jedenfalls Recht: Bestimmte Passagen des Gedichts dürften nicht mehr vorgetragen werden, entschied in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Hamburg vor rund vier Jahren. Die Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen. Eine Beschwerde Böhmermanns dagegen wies der BGH zurück. Danach zog Böhmermann vor das Bundesverfassungsgericht.

Beschwerde vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt

Das Bundesverfassungsgericht wies die Beschwerde nun mit einem kurzen, knappen Satz zurück.

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie keine Aussicht auf Erfolg hat.

Eine weitere Begründung gab es nicht. Die Entscheidung ist unanfechtbar.

Ungewöhnliche Begründung des Gerichtes

Nach Paragraf 93d Bundesverfassungsgerichtsgesetz muss das Gericht es nicht begründen, wenn es eine Verfassungsbeschwerde nicht annimmt. Dies ist aber dennoch sehr ungewöhnlich in solch einem bedeutsamen Fall, der für große Schlagzeilen sorgte und in der Öffentlichkeit breit und kontrovers diskutiert wurde.

„Die knappe Gerichtsbegründung ist schon ungewöhnlich“: Die Meinung von SWR-Redakteurin Claudia Kormeier seht ihr im Video.

Was darf ein Schmähgedicht?

Böhmermann hatte das Gedicht in seiner TV-Satireshow Neo Magazin Royale bei ZDFneo vorgetragen. Darin brachte er Erdogan in drastischen Worten in Zusammenhang mit sexuellen Handlungen wie Sodomie („Ziegenficker“). Böhmermanns Gedicht führte zu einem diplomatischen Eklat zwischen Deutschland und der Türkei. Und es begann eine Debatte darüber, was Satire darf.

Warum wurden Teile des Gedichts gegen Erdogan verboten?

Das Landgericht Hamburg und schließlich das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) verboten in dem zivilrechtlichen Streit weite Teile des Gedichts. In dem Fall ging es im Kern um die verfassungsrechtlich geschützte Kunst- sowie Meinungsfreiheit auf der einen und dem Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite.

Die betreffenden Passagen enthielten demnach schwere Herabsetzungen, für die es in Person und Verhalten Erdogans keinerlei tatsächliche Anhaltspunkte gebe. Das gesamte Gedicht wurde aber nicht verboten. Der türkische Präsident wollte erreichen, dass das Gedicht insgesamt untersagt wird.