Deutschlands Nachrichtenflaggschiff verliert seinen Kapitän: Jan Hofer präsentierte am Montagabend zum letzten Mal die „Tagesschau“. Vom Ruhestand will der Oldtimer-Fan aber noch lange nichts wissen.

„Guten Abend, meine Damen und Herren“ – mit diesem Satz begrüßt Jan Hofer seine Zuschauer seit mehr als 30 Jahren. Gestern Abend sprach er diese Worte zum letzten Mal und damit ging „Mr. Tagesschau“ in Nachrichten-Rente. Nach dem Wetter sagte der 68-Jährige noch einige persönlich Worte zum Abschied. Als letzte Geste zog der dann vor der Kamera seine Krawatte aus und sagte mit einem Lächeln zu den Zuschauerinnen und Zuschauern: „Machen Sie es gut!“

Hofer präsentierte zunächst routiniert wie immer die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau. Doch nach einer knappen Viertelstunde steht plötzlich auch Jens Riewa vor der Kamera. Der Grund: Hofer selbst wird zum Thema. Mit einem Grinsen im Gesicht las Riewa, der Hofers Nachfolger als Chef-Sprecher der Tagesschau wird, die folgende Meldung vor: „Ja, wir sind hier nun zu zweit, weil im Ersten Deutschen Fernsehen heute eine Ära zu Ende geht. Jan Hofer präsentiert zum letzten Mal die Tagesschau.“

Danach folgte ein kurzer Beitrag, der die 36 Jahre von Hofer vor der Tagesschau-Kamera zusammenfasste. Nach dem Einspieler moderierte er selbst wieder das Wetter an. Auch wenn er vermutlich versuchte, neutral wie immer zu wirken, war ihm die Rührung deutlich anzusehen. Nach dem Wetter wandte er sich dann mit einer persönlichen Verabschiedung an die Zuschauerinnen und Zuschauer und dankte ihnen für die jahrelange Treue.

„Danke auch für die unglaublich vielen gute Wünsche, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser überwältigenden Anzahl.“ Jan Hofer

Jan Hofers letzte Tagesschau könnt ihr euch hier noch einmal in voller Länge anschauen. Jens Riewa moderiert den Abschied ab Minute 12:57 an. Hofers persönlicher Abschied folgt ab ca. 16:02.

Jan Hofer seit 16 Jahren Chefsprecher der „Tagesschau“

Seit 1985 spricht Jan Hofer die Tagesschau, vor 16 Jahren wurde er Chefsprecher der quotenstärksten Nachrichten-Sendung in Deutschland. In seiner Sprecherkarriere saß er in mehreren neuen Studios, musste sich mit neuer Technik auseinandersetzen und bekam immer wieder neue Kollegen. „Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens hier verbracht. Das ist ganz schön lang“, sagte Hofer in einem Instagram-Video der Tagesschau.

Ab dem 15. Dezember 2020 ist Hofer dann Nachrichten-Rentner. Einige Dinge wird er dabei – das hat er vorher schon zugegeben – gar nicht vermissen. Den Schichtdienst zum Beispiel und das Weckerklingeln am Morgen: „Das frühe Aufstehen quält mich schon.“

20-Uhr-Tagesschau mit zwei neuen Gesichtern

Nach Hofers Rückzug gibt es zwei neue Gesichter im 20-Uhr-Team: Julia-Niharika Sen und Constantin Schreiber.

Seit Hofer seinen Abschied aus der „Tagesschau“ angekündigt hat, haben unzählige Fans unter dem Hashtag #ehrenjan Grußbotschaften an Jan Hofer geschickt. Auch viele junge Menschen, die Hofer als wichtige Instanz für seriöse Nachrichten und als wertvolle Konstante im News-Alltag sehen. „Hab' ich nicht mit gerechnet, dass so viele Sachen kommen. Mich rührt das richtig an“, sagte er dazu in einem Video.

Rakers hält Hofer für guten Chef

Hofer ist nicht nur bei seinen Fans beliebt, auch die Kollegen der „Tagesschau“ halten viel von ihrem Chef. Judith Rakers sagte zum Beispiel in der NDR Talkshow spezial, Hofer sei sehr kollegial. „Er kümmert sich an den richtigen Stellen, er hilft an den richtigen Stellen, er ist an den richtigen Stellen auch mal streng. Und der hat den Laden einfach im Griff.“

Trotz Handyverbot im Studio schmuggelte Jan Hofer sein Smartphone für Selfies an den Arbeitsplatz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/ARD | Tagesschau

Jan Hofer kam am 31. Januar 1952 im Weseler Stadtteil Büderich auf die Welt. Seit 1985 präsentiert er in der ARD die „Tagesschau“. Daneben war er auch Teil andere Fernsehsendungen, wie zum Beispiel Gastgeber der MDR-Talkshow „Riverboat“ oder der „NDR Talk Show“.

Oldtimer sind Jan Hofers Leidenschaft

Hofer ist Vater von vier Kindern, eines seiner Hobbies sind Oldtimer und er ist bekennender Social-Media-Fan. Youtube, Facebook, Instagram und Tiktok – überall ist Hofer aktiv. „Ich finde das unfassbar spannend und auch so demokratisch, was da passiert. Jeder kann sich selbst darstellen und äußern. Die Leute sind unfassbar kreativ. Ich finde das richtig toll“, sagte er beim NDR beispielsweise über Tiktok.

Deswegen müssen sich seine Fans auch keine Sorgen machen, dass Hofer mit der letzten Ausgabe der Tagesschau in der Rente verschwindet. „Eins kann ich versprechen: Ich bin nicht verschwunden. Ich bin auch nicht im Ruhestand. Ich höre zwar mit der „Tagesschau“ auf und mit dem Schichtdienst und diesen Dingen. Aber ich werde euch noch ein bisschen erhalten bleiben. Seid mal gespannt.“