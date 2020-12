Schauspielerin Yumi Ishikawa hat in Japan eine Protestwelle gegen High Heels losgetreten. Jetzt hat Japans 68-jähriger Gesundheits- und Arbeitsminister reagiert. Viele werden sagen: So eine Antwort kann nur von einem Mann kommen.

Blasen an den Füßen, Rückenprobleme – und weglaufen kann man damit auch nicht: High Heels sehen in den Augen vieler gut aus, doch Dauerträgerinnen zahlen dafür eine hohen Preis.

„Zwingt Frauen nicht...“

In Japan, wo Dresscodes besondere Bedeutung beigemessen wird, hat jetzt die Schauspielerin und Autorin Yumi Ishikawa eine Protestwelle gegen das Schuhwerk losgetreten. Da auch dort in vielen Firmen das Tragen von Stöckelschuhen Pflicht ist, hat Ishikawa eine Petition eingebracht, die den Firmen das verbieten soll.

Eine Twitter-Kampagne unter dem, Hashtag #KuToo flankiert ihre Forderung: „Zwingt Frauen nicht, bei der Arbeit High Heels zu tragen“:

#KuToo – in Anlehnung an die #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung – ist ein Wortspiel: Es besteht aus den japanischen Wörtern kutsu (Schuhe) und kutsuu (Schmerz).

Mancherorts „notwendig und angemessen“

Schauspielerin Yumi Ishikawa – ohne High Heels. Reuters

Jetzt kam die Reaktion von Japans Arbeitsminister Takumi Nemoto. Dass er sich begeistert auf die Seite der Frauen schlägt, kann man nicht gerade behaupten: An manchen Arbeitsplätzen seien sie „notwendig und angemessen“, hat der 68-jährige Minister am Mittwoch einem Parlamentsausschuss geantwortet, als er zu einer Stellungnahme aufgefordert wurde.

In Großbritannien gescheitert

Dresscodes gelten in Japan natürlich auch für Männer: So war es in früheren Jahrzehnten Pflicht, Krawatten zu tragen. 2005 jedoch verpflichtete ein Gesetz Firmen, ihre Klimaanlagen sparsamer einzusetzen, um Energie zu sparen, wie die Tokioter Zeitung Asahi Shimbun berichtet. Die Folge: Die Krawattenregel fiel. Heute verzichten viele Angestellte und Beamte darauf.

In Großbritannien ist ein Gesetzesvorschlag gegen die Pflicht, High Heels zu tragen, übrigens 2016 gescheitert. Damals hatte die Britin Nicola Thorp gegen ihren Rauswurf geklagt. Er kam, weil sie sich geweigert hatte, einen neunstündigen Empfang auf hohen Absätzen zu absolvieren. Ein Gesetz gegen die High-Heels-Pflicht lehnte das Unterhaus jedoch ab.