Amazon-Gründer Jeff Bezos ist durch sein Unternehmen zum Milliardär und einem der reichsten Männer der Welt geworden. Jetzt gibt er die Unternehmensleitung ab.

Die Ankündigung kam überraschend: Am Dienstag hat Amazon seine Quartalszahlen vorgelegt, die zeigten dass der Konzern klar von der Corona-Krise profitieren konnte.

Cloud-Chef Andy Jassy wird Nachfolger von Bezos

Und dann kam die Ankündigung, dass Vorstandschef Jeff Bezos noch in diesem Jahr die Konzernleitung abgegeben wird. Künftig wird Andy Jassy, der die Cloud-Sparte leitet, seinen Posten übernehmen.

Wie Jeff Bezos zu einem der reichsten Männer der Welt wurde

Der Konzern sei derzeit so „erfinderisch“ wie nie zuvor, erklärte Bezos. „Das ist die optimale Zeit für eine Übergabe.“ So ganz gehen wird er natürlich nicht: Als Vorsitzender des Verwaltungsrates wird Bezos weiterhin Einfluss auf Amazon haben – und er bleibt der größte Einzelaktionär.

Nachrichten 3.2.2021 Jeff Bezos gibt Vorstandsposten bei Amazon ab Dauer 3:15 min

Bezos: „Zeit für andere Projekte“

In einem Brief an seine Angestellten schrieb Bezos, er habe „noch nie mehr Energie“ als jetzt gehabt. Aber er wolle Zeit haben, um sich anderen Projekten widmen - unter anderem dem Raumfahrtunternehmen Blue Origin, das er im Jahr 2000 gegründet hat.

Dort hat er Bezos in der Vergangenheit schon Pläne für ein Mondlandefahrzeug vorgestellt. Damit soll Material auf den Mond transportiert werden können. Aber nicht nur das: „Es ist Zeit, zum Mond zurückzukehren, und diesmal zu bleiben“, sagte Bezos damals.