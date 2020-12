Auch die JIM-Studie steht dieses Jahr ganz im Zeichen von Corona. Sie befasst sich deshalb mit dem Medieneinsatz in und für die Schule – Stichwort: Homeschooling. Aber auch die generelle Mediennutzung der Jugendlichen wurde untersucht. Insgesamt sind die Jugendlichen besser ausgestattet und länger online. Ob das nur an Corona liegt?

Was Medien betrifft, sind Jugendliche in Deutschland im Jahr 2020 sehr gut ausgestattet – sowohl für private als auch schulische Zwecke. Das geht aus der JIM-Studie 2020 hervor, die am Freitag vorgestellt wurde. Demnach besitzen fast alle Jugendlichen ein Smartphone (99 Prozent), WLAN-Anschluss (99 Prozent), und einen Computer oder Laptop (98 Prozent).

Youtube am beliebtesten, Whatsapp am wichtigsten

Privat sind die Jugendlichen wie im Jahr davor immer noch am liebsten auf Youtube (57 Prozent) unterwegs. Hier sind Musikvideos (51 Prozent) nach wie vor das Lieblingsgenre.

Zur Kommunikation untereinander bleibt WhatsApp der wichtigste Online-Dienst. 94 Prozent der Jugendlichen verwenden den Messenger-Dienst mehrmals in der Woche, um sich mit anderen auszutauschen. 87 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben eine WhatsApp-Gruppe mit ihrer Klasse. Instagram wird von 72 Prozent der Jugendlichen mehrmals in der Woche genutzt – mit steigender Tendenz.

Aufholen konnte Tiktok im Ranking. Die regelmäßige Nutzung der chinesischen Plattform stieg um 19 Prozentpunkte an. Jeder vierte Junge und zwei Fünftel der Mädchen kommunizieren laut Studie regelmäßig über die Plattform.

Jugendliche sind mehr als vier Stunden im Internet

Die tägliche Internetnutzungsdauer stieg laut der Studie im Vergleich zum Vorjahr von 205 auf 258 Minuten – also auf mehr als vier Stunden pro Tag. Ein Drittel davon entfiel auf den Bereich der Unterhaltung. Den geringsten Anteil der Onlinezeit hat mit elf Prozent die Informationssuche.

Mit digitalen Spielen verbrachten Jungen laut Umfrage durchschnittlich 159 Minuten pro Tag, Mädchen 81 Minuten. Das Lieblingsspiel war dabei in diesem Jahr Minecraft gewesen. Damit löst es den Vorjahressieger Fortnite ab, der aber weiterhin auf Platz zwei bleibt.

Das ist die JIM-Studie Die JIM-Studie befragt seit 1998 Jugendliche in Deutschland zu ihrem Medienverhalten. Organisiert wird sie vom Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest zusammen mit dem Südwestrundfunk. Für die Studie wurden 1.200 Jugendliche zwischen zwölf und 19 Jahren in ganz Deutschland von Juni bis Juli 2020 telefonisch oder online befragt.

Corona beeinflusst Mediennutzung

Die deutlich höhere Mediennutzungszeit erklären die Studienmacher mit der Corona-Krise. Durch die spezielle Situation habe sich das Verhalten der Jugendlichen geändert.

Um auf die besondere Situation dieses Jahres einzugehen, wurde zudem eine Zusatzstudie durchgeführt.

Zusatzstudie „JIMplus Corona“: Schulen rüsten digital auf

Die Macher der JIM-Studie vermuteten, dass die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie – Stichwort „Homeschooling“– das Medienverhalten der Jugendlichen beeinflussen könnte. Deshalb wurde Anfang April die Zusatzstudie „JIMplus Corona“ durchgeführt. Dazu wurden 1.002 Schüler*innen im Alter von zwölf bis 19 Jahren online zu ihrer aktuellen Mediennutzung und den Erfahrungen mit „Homeschooling“ befragt.

Das Ergebnis: Im April war nur ein Fünftel der Schulen mit einer Cloud ausgestattet (22 Prozent). Das hat sich schnell geändert, wie die JIM-Studie zeigt: Mehr als die Hälfte der Jugendlichen, die von Juni bis Juli befragt wurden, gaben an, dass ihre Schule eine Cloud bzw. eigene Online-Plattform nutzt (55 Prozent). Lernmaterial wurde aber trotzdem hauptsächlich per E-Mail verschickt (57 Prozent).

Schwierigkeiten beim Homeschooling

Die meisten Jugendlichen hatten Probleme, zu Hause zu lernen, weil sie sich dort nur schlecht motivieren konnten (59 Prozent). Nur 16 Prozent gaben an, dass sie Probleme mit einer schlechten Internetverbindung hatten. Auch an einer mangelhaften Medienausstattung lag es selten (6 Prozent).

Trotz der Schwierigkeiten beim Online-Unterricht bewertete fast die Hälfte der Jugendlichen (46 Prozent) den digitalen Unterricht mit „sehr gut“ (13 Prozent) oder „gut“ (33 Prozent).