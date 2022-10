per E-Mail teilen

Und das angeblich für immer. Mit der Aktion möchten die beiden Moderatoren die Proteste gegen die Regierung im Iran unterstützen.

Das haben die beiden am Mittwochabend bei Joko und Klaas 15 Minuten live verkündet und direkt umgesetzt. Auf Instagram haben sie alle alten Posts gelöscht, damit dort nur noch Inhalte der Iran-Aktivistinnen hochgeladen werden können.

Jokos Insta-Account: Wer postet dort ab sofort?

Das Profil hat Azam Jangravi übernommen. Sie setzt sich für Frauenrechte im Iran ein. Das ist ihr erster Post auf Jokos Profil:

In dem Video erklärt Jangravi, dass sie den Account nutzen werde, „ um über die Bewegung, die Demokratie und die Rechte der Frauen im Iran zu sprechen “. Der Post hat nach den ersten zwei Stunden bereits über 60.000 Likes.

In ihrem zweiten Beitrag schreibt die Aktivistin, dass Iranerinnen und Iraner seit Wochen protestieren. Sie erklärt weiter, dass die Machthaber des Regimes das Internet sperren und auch Journalistinnen und Journalisten daran hindern, zu berichten.

Und trotzdem machen die Protestierenden weiter. Sie schreiben Lieder, malen Bilder, umgehen Sperren und Verbote, stellen Videos und Bilder ihres Protests ins Netz. Sie wollen die Aufmerksamkeit der Welt - denn es ist unsere Aufmerksamkeit, die die Verbrechen des Regimes sichtbar macht.

Was können wir also tun, damit die Menschen und insbesondere die Frauen in Iran gesehen werden? Wir können immerhin unsere Aufmerksamkeit schenken.

Insta-Konto von Klaas gehört jetzt Sarah Ramani

Auch Klaas hat seinen Account an eine Aktivistin abgegeben. Sarah Ramani gehört zur iranischen Bewegung „The Voice of the Streets“. Ihr erstes Reel zeigt bewegende Bilder aus dem Iran.

Warum wollen Joko und Klaas die Iran-Proteste auf diese Weise unterstützen?

Den beiden ist wichtig, dass die Situation weiter wahrgenommen wird. Sie möchten ihren Teil dazu beitragen.

Und wenn unsere Aufmerksamkeit effektiv sein soll, muss sie nachhaltig und verlässlich sein. Wir möchten, dass die Proteste in unserer Welt wahrnehmbar bleiben und unser gemeinsames Hinschauen Teil der internationalen Druckkulisse wird, die sich gerade im Netz formiert.

Iran-Proteste: Es begann mit Mahsa Amini

Auslöser für die Proteste im Iran war der Tod von Mahsa Amini. Am Mittwoch, an dem die Show ausgestrahlt wurde, war der Tod von Amini genau 40 Tage her. Viele Tausende besuchten ihr Grab und protestierten gegen die Regierung.