Der deutsche Journalist Deniz Yücel war 368 Tage in der Türkei im Gefängnis. Der Vorwurf der türkischen Regierung: Terrorpropaganda und Volksverhetzung. Die Solidarität für den Welt-Korrespondenten war nicht nur in Deutschland riesig. Über seine Zeit in Haft hat er ein Buch geschrieben. SWR3-Moderatorin Sabrina Kemmer hat es gelesen und viel über den Menschen Deniz Yücel gelernt. mehr...