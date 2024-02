per E-Mail teilen

Jürgen Klopp hört als Trainer bei FC Liverpool auf. Man munkelt, dass er für die Zeit danach ein Haus in Wiesbaden baut. Wir machen uns auf die Suche nach besagter Villa Kloppo!

Jürgen Klopp zieht angeblich nach Wiesbaden – ja, richtig gelesen! Laut Informationen des Wiesbadener Kurier lassen der Noch-Trainer des FC Liverpool und seine Frau dort gerade eine Villa bauen. Und zwar im Nobel-Stadtteil Sonnenberg. Der Zeitung zufolge soll die Villa mit zwei Stockwerken noch dieses Jahr fertig werden. Die Bauarbeiten laufen seit Frühjahr 2023, „ heißt es aus der Nachbarschaft in der noblen Wohngegend “, so der Wiesbadener Kurier. Demnach soll die Villa knapp 16 Straßenkilometer vom Mainzer Bruchwegstadion gebaut werden – dort begann 2001 die Karriere des Trainers, der auch als „Kloppo“, bekannt ist.

Übrigens: Klopp kommt ursprünglich aus SWR3Land, genauer aus Stuttgart. Mit einer Villa in Wiesbaden würde er also zurück in die Heimat und näher zu seiner Familie ziehen.

Jürgen Klopp zieht nach Wiesbaden: Was ist dran?

Wenn so eine bekannte Persönlichkeit dabei ist, eine Villa zu bauen, gehen wir dem natürlich auf den Grund: SWR3-Reporter Jakob Reifenberger hat alle verfügbaren Quellen angezapft – als erstes hat er es bei Jürgen Klopp selbst probiert und sich dann in der Nachbarschaft durchgefragt. Das Ergebnis seiner Recherche hört ihr hier:

Jürgen Klopp hört als Trainer beim FC Liverpool auf

Klopp hatte bereits Ende Januar angekündigt, den FC Liverpool nach dieser Saison zu verlassen. Er wolle für mindestens ein Jahr eine Auszeit nehmen, vielleicht aber auch nie wieder einen Trainerjob übernehmen. Damals sagte er in einem Video vom Fußballclub:

Mir geht die Energie aus. Ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann ankündigen muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann.

