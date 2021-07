Schon die Vorstellung ist einfach nur schrecklich: Ein Jugendlicher ist in Waldfischbach-Burgalben von einem Felsen gefallen – und auf eine aus dem Boden ragende Eisenstange gestürzt. Die bohrte sich in seinen Körper.

Es ist wohl so passiert: In der Nacht zum Sonntag wollten mehrere Jugendliche auf dem Heimweg offenbar eine Abkürzung nehmen, so ein Sprecher der Feuerwehr. Der Weg ging quer durch einen Steilhang und unwegsames Gelände, und in der Dunkelheit verlief sich die Gruppe.

Am Ortsrand von Waldfischbach-Burgalben in Rheinland-Pfalz sei dann einer der Jugendlichen von einem etwa drei Meter hohen Felsen gestürzt – und fiel auf eine etwa zwei Meter lange Eisenstange, die aus der Erde ragte. Die Stange bohrte sich durch den Oberkörper und die Beine des jungen Mannes.

Feuerwehr zersägt Stahlstange, um den Jungen zu retten

Die Unglücksstelle war für die Feuerwehr nur schwer erreichbar, zwischen Straße und dem Verunglückten waren mehrere Mauern und Zäune. Deshalb mussten die Rettungskräfte selbst, aber auch das technische Gerät über tragbare Leitern und eine Drehleiter in den Steilhang transportiert werden.

https://t.co/5Cqkr47l6b

Nachdem der Junge von einem Notarzt erstversorgt worden war, trennten die Retter die etwa drei Zentimeter dicke Stahlstange an deren Fundament mit einer Akkusäge ab. Danach wurde das schwerverletzte Opfer in die Uniklinik im saarländischen Homburg gebracht.