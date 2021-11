Jugendwort des Jahres 2012 war der Ausdruck „YOLO“. Die vier Buchstaben stehen für den englischen Ausdruck „you only live once“, was so viel heißt wie „du lebst nur einmal“. Zum Ausdruck gebracht werden soll die Aufforderung, seine Chance zu nutzen.

