Ein Badegast im Holzgerlinger Freibad hat ein bewusstloses Kind aus dem Becken geborgen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

Ein Schwimmer hat am Mittwochnachmittag einen sechs Jahre alten, bewusstlosen Jungen im Waldfreibad in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) aus dem Schwimmbecken gezogen. Ein Rettungshubschrauber hat den Jungen im kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind habe nur noch schwache Vitalfunktionen gezeigt, so eine Sprecherin der Polizei.

So reagieren Sie bei Notfällen richtig:

Polizei sucht nach Zeugen

Noch ist nicht klar, wie es dazu kam, dass der Sechsjährige bewusstlos im Becken trieb. Die Polizei Ludwigsburg sucht nach Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben. Auf SWR-Anfrage teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit, dass der Junge sich immer noch in Lebensgefahr befinde.

Notruf absetzen! Auch wenn man es schafft, die ertrinkende Person an Land zu ziehen, sollte sie danach ärztlich versorgt werden. Wer ein sicherer Schwimmer ist, kann versuchen die Person zu retten, sollte zuvor jedoch mindestens Schuhe und Hose ausziehen. ABER: Achtung vor Strömungen. Selbst erfahrene Schwimmende können jedoch niemals gegen die Strömung anschwimmen, deshalb sollte man beim Rettungsversuch die Strömung für sich nutzen und flussabwärts schwimmen. Etwas Schwimmbares ins Wasser mitnehmen, z. B. eine Luftmatratze. Alles, was Auftrieb gibt, ist hilfreich. Der häufigste Grund für Ertrinken ist Erschöpfung. Wer sich schwimmend an den Ertrinkenden annähert, sollte ihn von hinten anschwimmen. Der Ertrinkende versucht sich an alles zu klammern. Wenn man ihn von vorne anschwimmt, klammert er sich fest. Man hat – wenn man kein Rettungsschwimmer ist – nur wenig Chancen, sich daraus zu befreien. Wer nicht schwimmen kann oder sich selbst beim Rettungsversuch in Gefahr begeben würde, läuft am Flussufer mit der Strömung mit. Mut zusprechen ist dabei sehr wichtig.

Moderne Technik hat diesem Jungen geholfen: