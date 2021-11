Er war um 4 Uhr nachts auf der A5 zwischen Bad Krozingen und Freiburg-Süd unterwegs: Warum hat er das nur gemacht?

Es passiert am frühen Montagmorgen, gegen 4 Uhr: Auf der A5 zwischen Bad Krozingen und Freiburg ist die Sicht schlecht, Starkregen behindert die Autofahrer. Dann taucht ein junger Mann auf der rechten Spur der Autobahn auf. Er ist zu Fuß unterwegs, im Dunkeln, wollte die Fahrbahn überqueren, so die Polizei. Er hat keine Chance. Ein Autofahrer sieht ihn zu spät und erfasst den 19-Jährigen. Obwohl die Rettungskräfte sofort alarmiert wurden, kann ihm niemand mehr helfen. Er stirbt noch an der Unfallstelle, schreibt die Polizei.

A5 in der Nacht voll gesperrt

Während die Polizei den Unfall aufnahm, wurde die Autobahn für rund zwei Stunden bis 6 Uhr gesperrt. Warum der junge Mann auf diese viel zu gefährliche Idee kam, woher er kam und wohin er wollte, ist bis jetzt noch unklar.

