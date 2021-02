Die Polizei in der Westpfalz sucht einen Teenager, der aus seiner Wohneinrichtung verschwunden ist. Bei der Suche ist Eile angesagt: Jonathan ist Autist, liebt Wasser, kann aber nicht schwimmen.

Die Polizei Westpfalz sucht nach einem vermissten 13-Jährigen. Der Junge hat Autismus und ist auf dem Stand eines Zweijährigen. Er könne sich auch nicht ausdrücken, teilte die Polizei mit.

Ein Sprecher sagte dem SWR, bisher gebe es von Jonathan noch keine Spur. Der Teenager verschwand am Sonntagabend aus seiner Wohneinrichtung in Meisenheim am Glan.

Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 13-Jährigen aus Meisenheim‼️ Seit dem 31. Januar 2021, etwa gegen 18:30 Uhr, wird der 13-jährige Jonathan Peterson vermisst. Informationen und Foto unter https://t.co/nrmuDwNaFy https://t.co/nWZ1ylaVOF Polizei Kaiserslautern, Twitter, 1.2.2021, 9:55 Uhr

Rettungshunde suchen nach 13-Jährigem

Wo sich der Junge aufhält, ist nicht klar. Seit dem Abend suchen Rettungskräfte den Jungen – unter anderem mit Spürhunden. Das Problem ist: Jonathan habe eine „Affinität zu Wasser“, schreibt die Polizei. Allerdings kann der Junge nicht schwimmen.

Deswegen bittet die Polizei die Menschen in und um Meisenheim, die Augen offen zu halten. Jonathan ist 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er hat kurze, dunkle Haare sowie einen dunklen Hautteint.

Jonathan trägt keine Schuhe und keine Jacke

Bekleidet sei er mit einem Overall, er trage aber keine Schuhe und keine Jacke. Auch wegen des nasskalten Wetters ist Eile geboten, um Jonathan schnell und unversehrt zu finden.