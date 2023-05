per E-Mail teilen

Eine Jugendliche wurde im Zug gegen ihren Willen angefasst. Mitreisende erkannten die Situation und starteten eine Rettungsaktion.

Die 16-jährige Amerikanerin war am Sonntagnachmittag mit dem Zug in der Nähe von Kaiserslautern unterwegs, als es passierte: Ein Mann küsste zuerst ihre Beine und umarmte sie. Laut Polizei sagte er dann auf arabisch, dass er sie vergewaltigen möchte.

Menschen helfen nach sexueller Belästigung im Zug

Zwei Mitreisende verstanden aber, was der Mann gesagt hatte. Sie kamen der Jugendlichen zur Hilfe. Dabei zog der unbekannte Mann laut Polizei einem der Helfer an den Haaren und zerriss sein T-Shirt. Daraufhin zeigten noch mehr Menschen Zivilcourage! Weitere Zeugen wählten den Notruf. Am Bahnhof Kaiserslautern-Einsiedlerhof drängten die Helfer den Angreifer aus dem Zug.

Die 16-Jährige und ihre Helfer stiegen dann in Kaiserslautern aus dem Zug aus und gingen zusammen zur Polizei. Mehr dazu gibt's hier:

Polizei sucht nach Täter – bisher ohne Erfolg

Die Polizei suchte den Bahnhof Einsiedlerhof nach dem unbekannten Mann ab. Sie konnten ihn aber nicht finden. Die Polizei will den Mann aber doch noch schnappen. Um Hinweise zu bekommen, wer der Angreifer ist, werden jetzt Videoaufnahmen ausgewertet.