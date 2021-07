Die intelligenten Papageienvögel in Australien haben einen bedeutsamen Anpassungs-Schritt an unsere Zivilisation vollzogen: Sie öffnen Mülltonnen – und ihre Methode breitet sich laut einer Studie aus.

Manchmal werden Vögel zu Diebesgut – meistens klauen sie aber selbst: Immer mehr Kakadus in Sydney haben einer Studie zufolge gelernt, Mülleimer zu öffnen.

Durch eine Umfrage von Bewohnern fanden der Ornithologe Richard Major in Australien und Forscher in Deutschland heraus, dass Anfang 2018 Kakadus in drei Vierteln von Sydney Folgendes gelernt haben: Sie öffnen Müllereimer mit ihren Schnäbeln ein kleines Stück und hangeln sich dann weit genug am Müllereimerrand entlang, damit der Mülleimerdeckel nach hinten kippt:

Immer mehr Kakadus in Sydney beherrschen den Mülltonnen-Trick

Bis Ende 2019 waren es Vögel in 44 Vierteln, die das konnten. Die Studie wurde am Donnerstag in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht.

„Von drei Vierteln auf 44 in zwei Jahren ist eine ziemlich schnelle Ausbreitung“ , sagt Major vom Australian Museum. Die Forscher beschäftigten sich damit, ob die Vögel sich das Öffnen der Mülleimer selbst beigebracht hatten, oder ob sie es anderen nachgemacht hatten.