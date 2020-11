Ausgerechnet am 4. Juli, dem höchsten Feiertag in den USA, hat Rapper Kanye West angekündigt, dass er ins Rennen um die Präsidentschaft einsteigen will. SWR3 schlägt weitere Kandidaten vor.

Ganz ernst nimmt der amtierende US-Präsident Donald Trump die Ankündigung von Rapper Kanye West nicht. „Das ist sehr interessant“, sagte Trump dem Politikportal Real Clear Politics. West habe eine „echte Stimme“.

Allerdings scheint er ihn als Rivalen nicht sehr zu fürchten: „Sollte er kandidieren, müsste er das als Testlauf dafür sehen, was in vier Jahren passiert“, sagte Trump dem Portal. Eine Kandidatur Wests in diesem Jahr „müsste auf bestimmte US-Staaten beschränkt bleiben, weil in einigen die Fristen dafür bereits abgelaufen sind“, klärte Trump auf.

Kanye West gibt Kandidatur am Unabhängigkeitstag bekannt

Kanye West hatte am Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, am höchsten US-Feiertag auf Twitter bekannt gegeben, dass er in das Rennen um die Präsidentschaft einschreiten wolle. „Wir müssen jetzt das Versprechen Amerikas verwirklichen, indem wir Gott vertrauen, unsere Vision vereinen und unsere Zukunft gestalten“, schrieb West.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION ye, Twitter, 5.7.2020, 2:38 Uhr

Kanye West unterstützte Donald Trump

Kanye West war einer von ganz wenigen bekannten Künstlern, die Donald Trump in der Vergangenheit öffentlich unterstützt haben. 2018 traf er Trump im Weißen Haus und trug dabei eine Baseball-Mütze mit Trumps Wahlkampf-Slogan „Make America Great Again“.

Laut Real Clear Politics könnte Kanye theoretisch als unabhängiger Kandidat möglicherweise gerade junge Wähler anziehen, die der wahrscheinliche Kandidat der Demokraten, Joe Biden (77), nicht anspricht.

West will schon seit fünf Jahren Präsident werden

Ganz neu ist seine Idee nicht: Der Ehemann von Reality-Sternchen Kim Kardashian hatte schon bei den MTV Video Music Awards vor fünf Jahren gesagt, dass er bei der US-Wahl im Jahr 2020 antreten wolle.

2018 änderte er in einem Interview lediglich das Datum: Er wolle möglicherweise im Jahr 2024 für das Präsidentenamt kandidieren. Jetzt ist klar, dass West schon 2020 antreten will – als gemäßigter Kandidat.

