Youtuber Rezo zeigt Karl Lauterbach, was auf Tiktok so geht. „Extrem strong“ und „Respeeekt“ – so kommentiert der bisher Tiktok-ahnungslose Gesundheitsminister die Videos.

Youtuber Rezo erklärt Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Tiktoks – und die Fans feiern die beiden in den Kommentaren, sie wollen dringend mehr davon:



selonullDreinull:

Ein Traum, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn träume, wurde wahr. Ich danke dir für diese geile und revolutionäre Videoidee und Umsetzung. Karl ist wirklich extrem sympathisch, schon immer gewesen.



Seraphine Antonia:

Ich lebe in einer Welt, in der unser deutscher Gesundheitsminister „Bad Bitch“ gesagt hat. Love it.



Godfrey Ibelin

Einfach episch! Hat mir den Tag gerettet. Danke Rezo, danke Karl! xD



der Nano

Bestes Duo auf YouTube, gerne mehr davon. Unterhaltung gemischt mit Politik ist das beste.

Katzenvideos und Klimaprotest – Lauterbach schaut Tiktok

Es scheint, als hätte der Bundesgesundheitsminister beim anschauen der TikToks ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. In seiner eigenen trockenen Art kommentiert Lauterbach die Videos, die Rezo ihm zeigt. Zum Klimaprotest-Video, das rückwärts läuft, sagt er: „Jetzt, wo ich das sehe, also ich habe immer gedacht, das wären anarchistische Klimaaktivisten. Aber ich hab immer zu kompliziert gedacht [...] das ist die Polizei.“ Dafür kommt das Katzenvideo bei ihm nicht ganz so gut weg: „Das sieht eher aus wie eine Ratte.“

Gefeierte Kombi Rezo/Lauterbach auf Youtube. Hier könnt ihr euch das Video in voller Länge anschauen:

Lauterbach diskutiert mit Rezo zum Thema Cannabis und Bubatz

Dann wird es zwischendurch beim Thema Cannabis auch mal politisch. Rezo fragt den Gesundheitsminister nach dem Stand zur Freigabe von Cannabis und Bubatz-Clubs. Denn Lauterbach hat seinen Gesetzentwurf für die teilweise Freigabe von Cannabis auf den Weg gebracht. Der Minister will die Freigrenze für den Besitz auf 25 Gramm erhöhen. Anbau und Kauf sollen in lizenzierten Geschäften möglich sein. Eventuell könnte man schon 2024 legal in Deutschland kiffen, so der Plan.

Cannabis-Legalisierung: Das soll in Deutschland möglich sein

Der Plan ist allerdings ziemlich umstritten, das ist dem Gesundheitsminister klar und an Rezo gewandt: „Es schaut uns hier ja keiner zu. Wir können ja offen reden.“ Und in Richtung bayerischer Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der die Legalisierung blockieren will, sagt Lauterbach: „Die Bundesgesetze gelten auch in Bayern.“