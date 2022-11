Heute Vormittag soll eine Weltkriegsbombe in Karlsruhe entschärft werden. Im Straßen- und Bahnverkehr rund um den Fundort wird es erhebliche Einschränkungen geben.

Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger wurde auf einer Baustelle in der Nähe des Karlsruher Güterbahnhofs gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst will die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstagvormittag entschärfen. Dabei wird es vor allem in der Südstadt zu erheblichen Behinderungen kommen.

Bahnstrecke und B10 gesperrt

Da die Fliegerbombe in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen gefunden wurde, muss auch der Bahnverkehr für die Dauer der Entschärfung gesperrt werden. Das betrifft die Strecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Durlach sowie die Strecke Mannheim-Basel und die Gleise des Güterbahnhofs. Für den Zeitraum wird auch der Verkehr auf der Südtangente/B10 unterbrochen. Am besten sollte man das Gebiet weiträumig umfahren.

Südstadt #Karlsruhe: 500-kg-Bombe wird am 15. November 2022 entschärft. https://t.co/6LF46kUNfP https://t.co/L7sRrsOEJ7

Evakuierung ab 8 Uhr

In einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle sollen Anwohner während der Entschärfung ihre Gebäude verlassen. Das betrifft vor allem das Wohngebiet nördlich der Stuttgarter Straße. Die Evakuierung soll laut Stadt um 8 Uhr beginnen. Bis 13 Uhr rechnet man damit, die Maßnahmen aufheben zu können.

Evakuierungskarte: das Sperrgebiet rund um den Güterbahnhof in Karlsruhe. Stadt Karlsruhe

Die Stadt weist darauf hin, dass hilfsbedürftige Personen, die ihre Wohnung nicht eigenständig verlassen können, sich ab 7 Uhr beim Bürgertelefon unter der Rufnummer 0721-133 3333 melden sollen. Für die Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen, steht demnach das Pflegeheim „ASB Seniorenresidenz am Park" in der Elisabeth-Großwendt-Straße 6 zur Verfügung.