Milas wusste, dass er bald sterben würde. Mit seinem Rapsong „In meinem Baumhaus“ wollte der krebskranke Junge seiner Mutter Mut machen für die Zeit nach seinem Tod.

„Milas, geboren am 14.10.2008 um 8:00 Uhr, eingeschlafen am 15.10.2022 um 4:32 Uhr“ , dazu ein schwarzes Foto – so steht es im Instagram-Kanal von Milas.

In der Nacht nach seinem 14. Geburtstag ist Milas gestorben und sitzt jetzt hoffentlich in seinem Baumhaus, wie er es sich gewünscht hat.

Im Baumhaus will Milas auf seine Liebsten warten

Vor seinem Tod hat der krebskranke Milas den Rapsong „In meinem Baumhaus“ aufgenommen – für seine Mutter. Er wollte ihr damit Mut machen für die Zeit danach.

Und „ er wollte unbedingt noch ein neues Abenteuer erleben ,“ erzählt SWR3-Wetterfrau Lea Spindler, die Milas persönlich kennengelernt und sich häufiger mit ihm getroffen hat. Das Lied, das er mit dem Rapper Mr. EisT33 aufgenommen hat, ist bei einem Streamingdienst zu hören.

Milas möchte in seinem Baumhaus auf seine Liebsten warten. In seiner Vorstellung sind zehn Jahre auf der Erde ein Jahr in seinem Baumhaus. Und Milas möchte Regenbögen schicken. Mit dieser bunten Nachricht möchte er dann allen sagen: „Es geht mir gut und ich warte auf euch.“

Ich sitze irgendwann in meinem Traumhaus, hoch oben in den Wolken in meinem Baumhaus. Schick dir Regenbögen, denn dann lächelst du.

Milas hatte Knochenkrebs

Mit elf Jahren wurde bei Milas Knochenkrebs diagnostiziert. Trotz mehrerer Chemotherapien, Bestrahlungen und einer Stammzellentherapie kam der Krebs immer wieder zurück.

Eines wurde Milas in der Zeit seiner Krankheit besonders wichtig: Er wollte auf die Krankheit aufmerksam machen und anderen betroffenen Kindern helfen. Dafür hat er ein Charity-Event gestartet mit dem Namen „SudelCamp“. Inzischen sind schon mehr als 11.000 Euro zusammengekommen. Das Geld soll an die Deutsche Kinderkrebshilfe gespendet werden. Und die Einnahmen aus dem Song „In meinem Baumhaus“ sollen der Krebsforschung zugutekommen.

Für seine Beerdigung hatte Milas noch einen besonderen Wunsch: Seine Asche soll über dem Grand Canyon verstreut werden.