#Kurios: Unbekannte hebelten am Sa die Tür einer Pizzeria in der Karlsruher Südstadt auf, stellten Pizza her und konsumierten diese. Auch bedienten sich die Einbrecher an den Getränken und am Wechselgeld. #Zeugengesucht! Hinweis-☎: 0721/666-3411 Eure #Polizei #Karlsruhe https://t.co/0L20tEJQT1