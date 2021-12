Nach zwölf Jahren ist es endlich soweit – die U-Bahn in Karlsruhe fährt zum ersten Mal! Die sogenannte Kombilösung wurde heute eröffnet. 1,5 Milliarden Euro hat das Projekt gekostet.

Viele Baustellen in der Fußgängerzone, lange Umwege und Staus für Autofahrer – das Projekt „ Kombilösung “ war von Anfang an umstritten. Nicht nur, wegen seiner hohen Kosten, die sich am Ende verdreifacht hatten. Doch endlich ist Licht am Ende des Tunnels für die Karlsruher: Die U-Bahn fährt!

Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) eröffnete heute zusammen mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Michael Theurer (FDP), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, das 1,5-Milliarden-Euro-Projekt. Es handelt sich dabei um eine der kürzesten U-Bahnen Deutschlands.

Nach 12 Jahren ist es soweit 🥳 ein Teil der Kombilösung wurde eröffnet 😍 #kombilösung #karlsruhe #stadtbahntunnel https://t.co/ZmFYTO6fRd

Mehr Sicherheit für die Karlsruher City

Die sogenannte Kombilösung soll der Karlsruher City ein neues Gesicht geben und für mehr Sicherheit sorgen. Sie besteht aus zwei Teilprojekten: einer unterirdischen Straßenbahn und einem Autotunnel. Ein Teil der bislang noch im Minutentakt in der Fußgängerzone fahrenden Bahnen rollt ab jetzt im Tunnel darunter – ein anderer Teil auf der südlich gelegenen neuen Trasse Kriegsstraße. Diese früher teils zehnspurige Autoschneise ist zum Boulevard umgebaut worden, der Autoverkehr soll in einem Tunnel darunter fließen. Der Autotunnel wird voraussichtlich Ende März 2022 fertig.