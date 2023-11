per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Eine Familie in Niedersachsen hat ein Jahr nach ihrer Katze gesucht. Dann tauchte sie 60 Kilometer weit weg plötzlich wieder auf.

Für eine Familie aus Bad Salzhemmendorf ist ein Jahr voller hoffen und bangen vorbei. Ende 2022 ist einer 52 Jahre alten Frau und deren Kindern Katze Lucky entlaufen. Zwar suchte die Familie lange und intensiv nach dem Tier. Vergeblich: es gab monatelang kein Lebenszeichen von Lucky.

Bis Dienstag: Da schrieb eine Frau aus Garbsen bei Hannover eine Whatsapp-Nachricht an ihre Nachbarn. Eine getigerte Katze stand auf ihrer Terrasse und wollte in das Haus. Die Frau fotografierte das Tier und schickte das Bild an ihre Bekannten. Unter ihnen war auch eine Polizistin.

7 Tipps, damit das Haustier an Silvester entspannt bleibt

Verschwundene Katze Lucky: Polizistin als Detektiv

Die Polizistin von der Polizeiinspektion Garbsen fuhr mit einem Chip-Lesegerät bei ihrer Nachbarin vorbei und scannte Luckys Chip. Dabei fand sie heraus, dass die Katze in Wallensen, etwa 60 Kilometer südlich von Heitlingen, vermisst wurde.

Über die Tierschutzorganisation Tasso, die ein Register über vermisste Tiere führt, kam die Polizei an die Kontaktdaten von Luckys Besitzerin. Noch am Dienstagabend fuhr die 52-Jährige nach Garbsen und holte ihre fast ein Jahr lang vermisste Katze dort ab.

Warum sehen Katzen nachts besser als wir?

Sie erzählte den Polizisten, warum ihr Lucky so sehr gefehlt hat: Die Katze sei von der Familie von Hand aufgezogen worden. Der ganze Ort habe nach Luckys Verschwinden geholfen, sie zu suchen. Wo Lucky die Zeit zwischen ihrem Verschwinden und dem Auftauchen in Garbsen verbracht hat, wird aber immer ihr Geheimnis bleiben.