In Walldorf haben Katzen gerade Hausarrest. Oder sie tragen einen GPS-Tracker, aber das kommt gar nicht gut an. Warum, lest ihr hier!

Katzen in Walldorf-Süd im Rhein-Neckar-Kreis haben es gerade nicht leicht. Fünf Monate lang dürfen sie – wie schon im vergangenen Jahr – nicht ins Freie. Grund ist die seltene Haubenlerche, die zu dieser Zeit brütet. Weil es nur noch drei Brutpaare gebe, müsse die seltene Vogelart vor den Katzen, die die Tiere jagen, geschützt werden, so die Untere Naturschutzbehörde.

Kritik an der Katzen-Ausgangssperre

Vom 1. April bis einschließlich 31. August dürfen die Vierbeiner also nicht unbeaufsichtigt ins Freie, so die Allgemeinverfügung. Auch wenn es viel Kritik an der Katzen-Ausgangssperre gibt, sie habe sich als ein wirksames Instrument zum Erhalt der Vogelart erwiesen, so der Landrat Stefan Dallinger (CDU).

GPS-Tracking, damit die Katzen trotzdem rauskönnen

Wer seine Katze aber nicht fünf Monate lang in der Wohnung einsperren möchte, darf mit ihr spazieren gehen – an der Leine, so die Stadt Walldorf. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, den Garten so einzuzäunen, dass die Katze ihn nicht verlassen kann. Und dann gibt es da noch die Möglichkeit des GPS-Trackings...

Bis Februar konnten Katzenhalterinnen und -halter eine Befreiung der Ausgangssperre für ihre Katze beantragen, wenn sie ihre Katze permanent mit einem GPS-Tracker ausstatten. Der soll piepsen, sobald die Katze ins Brutschutzgebiet eindringt. Katzenhalterinnen und -halter müssen regelmäßig der Behörde die GPS-Daten vorlegen, um nachzuweisen, dass die Katzen sich nicht im Gefahrenbereich aufhält.

GPS-Tracker so groß wie „ein Tablet um den Hals“

SWR3-Reporterin Janine Putzek erzählt in der SWR3 Morningshow, das die GPS-Tracker bei den Besitzerinnen und Besitzern gar nicht gut ankommen. Nur zwei Haushalte hätten in diesem Jahr die Ausnahmeregelung beantragt.

Grund sei unter anderem, dass die Tracker so groß sind, dass sich die Katzen nicht mehr richtig bewegen und putzen könnten. „ Man kann sich das so vorstellen, als würden wir ein Tablet um den Hals tragen “, erklärt Putzek. Eine Katzenbesitzerin aus Walldorf erzählt ihr außerdem, wie „ nervig das Ding “ in der Handhabung war.

Nachrichten 31.3.2023 GPS-Tracking ist für Katzen und deren Besitzer nicht umsetzbar Dauer 1:08 min Das „Ding“ sei so groß, wie wenn wir ein Tablet um den Hals tragen müssten, erzählt SWR3-Reporterin Janine Putzek.

