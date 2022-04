Es war eine aufwendige Rettungsaktion, an deren Ende ein kleines, zerzaustes, mauzendes Katzenbaby steht. Ein Happy End! Aber nur, weil die Feuerwehr Grevenbroich nicht lockerließ.

Vermutlich war das Katzenbaby vom Dach aus durch einen Regenablauf in ein Abflussrohr gestürzt und konnte sich nicht mehr eigenständig befreien. SWR3 Nordrhein-Westfalen-Reporter Jakob Reifenberger berichtet:

Katze jammert irgendwo unter der Lagerhalle

In der Lagerhalle einer dazugehörigen Werkstatt hörten die Angestellten „das jämmerliche Mauzen“ und merkten: Es kommt aus dem Boden. Ein Elektriker der Firma sagte, sie hätten daraufhin Rohre abgeschraubt, die Katze aber nicht finden können.

Babykatze im RohrBabykatze im Rohr



Gestern baten mich die tollen Feuerwehrleute der Freiwillige Feuerwehr Grevenbroich um Unterstützung. Eine wildlebende Babykatze war am Vortag von der Dachrinne ins Fallrohr gestürzt. Seit Stunden waren die Männer mit der Rettung der Kleinen beschäftigt. Auch zwei Stunden nach meiner Ankunft war die Katze noch immer im Rohr gefangen. Doch dann gelang uns das Unmögliche.



Vielen Dank an die Feuerwehr Grevenbroich!

Dann kamen Feuerwehr, Tierrettung und eine Spezialfirma zum Einsatz. Weil sich nicht genau bestimmen ließ, woher das Jammern der Katze unter der Lagerhalle stammte, versuchten Feuerwehrkräfte, das kleine Tier mit einer Kamerasonde in dem stark verzweigten Rohrsystem zu finden. Aber: Sie scheiterten. „Unsere Technik dient im Normalfall dazu, in Hohlräumen nach Brandnestern zu suchen“ , so Sascha Quaty, Experte für Tierrettungen bei der Grevenbroicher Wehr. „Wir haben daraufhin einen externen Experten mit Spezialgerät zur Unterstützung hinzugezogen.“

Rettungskräfte suchen in einem Regenabfluss außerhalb der Lagerhalle nach dem Katzenbaby. Foto (c) Feuerwehr Grevenbroich

Spezialfirma sucht das Kätzchen einen ganzen Nachmittag

Die Firma klapperte Rohr für Rohr mit der Kamera ab. Außerdem blockierten die Mitarbeiter Stück für Stück die Abzweigungen in dem Rohrsystem.

Stundenlang drang laut Feuerwehr das „jammernde Miauen des Tieres aus den zahlreichen, mittlerweile geöffneten Rohreinlässen im Boden der Lagerhalle“ .

Immer wieder entwischte das Kätzchen seinen Rettern, schlüpfte an Rohrsperren vorbei oder huschte immer dann ans entgegengesetzte Leitungsende, wenn die Helfer versuchten, es in die andere Richtung zu locken. Nach fünf langen Stunden hatten die Retter die kleine Katze endlich in einem engen Rohrstück knapp außerhalb der Halle lokalisiert. Sie schoben ein Vogelnetz direkt zu der Katze, die Kleine krallte sich fest – und konnte damit aus dem Rohr gezogen werden. Mauzend, zerzaust, schlecht gelaunt (kein Wunder!), aber unverletzt. Jetzt wird sie in einem Tierheim aufgepäppelt.