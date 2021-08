Gleich mehrere Katzenquäler beschäftigen die Polizei in Baden-Württemberg. In allen Fällen hofft die Polizei jetzt auf die Mithilfe von Zeugen.

Drei verstümmelte Katzenkadaver wurden am Donnerstag in einem Maisfeld entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kann sogar das Aussehen der Tiere nicht mehr festgestellt werden, weil der Grad der Verstümmelung der Tiere so stark ist.

Polizei sucht Zeugen in Heidelberg

Die weiteren Ermittlungen habe ein spezieller Fachbereich der Mannheimer Polizei übernommen, hieß es. Gesucht würden Zeugen, denen in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Menschen oder ein Fahrzeug im Feldgebiet aufgefallen seien, erklärte die Polizei.

Tierquäler in Wutöschingen unterwegs

Auch in Wutöschingen (Landkreis Waldshut) sucht die Polizei nach einem Tierquäler. Dort wurde ein Kater von einem bislang Unbekannten beschossen – vermutlich mit einer Druckluftwaffe.

Das schwer verletzte Tier wurde laut Polizeiangaben vom Freitag auf einer Straße gefunden und habe eingeschläfert werden müssen.

Karlsruhe: Auf Katze geschossen

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei über eine angeschossene Hauskatze im Kreis Karlsruhe berichtet. Die Besitzerin hatte ihr Tier Anfang der Woche in Ubstadt-Weiher vermisst und dort später in einer Scheune verletzt entdeckt. In einer Tierklinik wurde festgestellt, dass auf die Katze ebenfalls geschossen wurde.